Ile Maurice: PM - Le déploiement du premier nanosatellite mauricien est une avancée technologique pour le pays

communiqué de presse

Le premier nanosatellite mauricien Mauritius Imagery and Radiocommunications Satellite -1 (MIR-SAT1) a été placé en orbite basse ce mardi 22 juin à 14 55hrs (heure de Maurice). L'engin orbitera à une altitude variante entre 410 et 420 kilomètres de la Terre.

Le Premier ministre, M. Pravind Jugnauth a suivi l'évènement, aujourd'hui, en direct au Sir Harilall Vaghjee Hall, à l'hôtel du Gouvernement à Port-Louis. Etaient présents, le ministre de la Technologie de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, M. Deepak Balgobin, d'autres ministres et des représentants du Mauritius Research and Innovation Council (MRIC).

Le Premier ministre a fait ressortir que le déploiement du tout premier nanosatellite reflète la vision d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation. Le Premier ministre a souligné que ce premier satellite dans l'espace servira de moteur à l'éducation et au renforcement des capacités dans les sciences, les technologies et l'innovation à Maurice tout en ajoutant que le pays est en train d'investir dans l'économie du futur, qui sera portée par les données et la connectivité et aussi par la capacité d'innover chez les jeunes.

Pour sa part, le ministre Balgobin a avancé que ce nanosatellite ouvre un nouveau chapitre historique du développement technologique à Maurice. D'ici trois semaines, Maurice recevra des images du satellite, a-t-il ajouté.

MIR-SAT1

Ce premier projet spatial à Maurice est devenu une réalité grâce à une équipe de scientifiques du MRIC, opérant sous l'égide du ministère de la Technologie de l'Information, de la Communication et de l'Innovation.

En 2018, les chercheurs du MRIC avaient remporté le « KiboCUBE Programme » de par l'United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) et du Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Ce qui leur ont valu la possibilité de concevoir et de développer la mission du MIR-SAT1.

La construction du MIR-SAT1 a été entièrement financée par le gouvernement mauricien. L'engin a été mis au point par la société écossaise 'AAC Clyde Space' de Glasgow et sa construction était contrôlée par l'UNOOSA et du JAXA.

Le nanosatellite qui est équipé d'une caméra X-CAM-C3D sera aussi chargé de capturer des images de Maurice. Le « Ground Station » installé les locaux du MRIC à Ebène réceptionnera les données satellitaires que transmettra le nanosatellite une fois en opération, soit dans environ un mois.

L'objectif principal de la mission MIR-SAT1 est d'acquérir des technologies, des connaissances et des compétences pour d'autres projets spatiaux.

Le déploiement du premier nanosatellite mauricien est intervenu à partir de la Station spatiale internationale (ISS) où il était arrimé le samedi 5 juin après son décollage à bord de la fusée SpaceX-CRS22 Cargo Dragon 26 heures plus tôt à partir du Kennedy Space Center en Floride, aux Etats-Unis.

C'est l'astronaute japonais, Akihiko Hoshide, l'un des sept occupants de l'ISS, qui a procédé au déploiement du nanosatellite mauricien en orbite.