Algérie: Bac 2021 - L'épreuve des sciences naturelles insuffle de l'espoir chez les candidats

Alger — Les candidats au Bac, session 2021, passent pour la troisième journée consécutive les épreuves de sciences naturelles (pour les branches scientifiques) et de philosophie (pour les littéraires) qu'ils qualifient d'"accessibles car dispensées dans le programme scolaire" et permettent d'obtenir de bonnes moyennes.

Sillonnant quelques centres d'examen, l'APS s'est rapprochée de certains candidats en sciences naturelles et de la vie à Alger-est, lesquels ont jugé le sujet de sciences "abordable mais long" et requiert beaucoup de réflexion.

Par ailleurs, les candidats en lettres, notamment à Kouba, se sont accordés à dire que les sujets de l'épreuve de philosophie étaient "abordables et dispensés dans le cadre du programme scolaire".

A ce titre, les deux candidates Hanane et Yasmine ont affirmé que les deux sujets de cette matière étaient axés sur les cours dispensés, en ce sens que le premier sujet a porté sur le thème "justice et égalité", alors que le deuxième a traité du thème "mémoire et sa nature".

Quant au choix des sujets, Hanane a estimé que le deuxième sujet était plus facile, alors que Yasmine a opté pour le premier car étant lié à la vie quotidienne.

Selon la fiche technique de l'Office national des examens et concours (ONEC), le nombre des candidats à passer cet examen prévu du 20 au 24 juin courant, est de 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés (180.833 garçons et 278.712 filles) et 272.178 candidats libres (140.099 garçons et 132.079 filles).