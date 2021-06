Algérie: JM Oran-2022 - Diverses activités pour célébrer les 365 jours restants du coup d'envoi

Oran — Le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 a établi un riche programme pour le lancement, vendredi prochain, du compte à rebours de la 19e édition de cette manifestation sportive régionale, a annoncé mardi le Comité.

La célébration de cet évènement, organisé en collaboration avec les différents partenaires du COJM, aura lieu au niveau de l'esplanade du jardin Sidi M'hamed, non loin de l'avenue de l'Armée de libération nationale (ex- front de mer), a-t-on indiqué.

Un programme riche et varié a été ainsi préparé pour la circonstance, englobant, entre autres, les volets sportif, culturel et patrimonial, en plus des activités de divertissements, signale-t-on de même source.

Le coup d'envoi des festivités sera donné le matin par une "chasse au trésor", une activité organisée par l'association les "Nomades Algériens" en collaboration avec le COJM et qui a pour but la mise en valeur du patrimoine oranais mais aussi de la culture sportive algérienne au profit d'une douzaine de jeunes participants qui auront la chance de parcourir plusieurs sites d'"El Bahia".

Les jeunes participants suivront des indications et des instructions amusantes et pédagogiques qui leur seront communiquées au fur et à mesure de leur parcours de chasseurs, précise-t-on.

Pour ce qui est du reste des activités, elles débuteront à partir de 16h00, en présence des autorités locales et de toutes les parties intervenantes dans l'organisation des JM, selon la même source.

Cette cérémonie, qui marque l'enclenchement du chrono (J-365) du rendez-vous méditerranéen programmé du 25 juin au 5 juillet 2022, sera ouverte par une troupe musicale. Des expositions artisanales, ainsi qu'une exposition de voitures antiques embelliront également les lieux.

Côté sportif, outre le tournoi de basketball (3x3), qui sera ouvert au public et avec la participation de 32 équipes, plusieurs exhibitions seront données dans les disciplines d'escrime et d'arts martiaux (lutte, karaté, judo, taekwondo) en plus d'un autre tournoi de tennis de table.

En donnant le coup d'envoi du compte à rebours des JM, les organisateurs de cet événement sportif que l'Algérie va accueillir pour la deuxième fois de son histoire, après l'édition 1975 à Alger, espèrent impliquer le citoyen oranais en particulier et l'Algérien en général dans la réussite de l'événement sportif, car ces festivités s'inscrivent dans le cadre de la promotion des Jeux, souligne-t-on encore de même source.

Le lieu des festivités a été d'ailleurs bien choisi par les organisateurs, étant donné que le jardin de Sidi M'hamed est très prisé par la population oranaise, surtout en ce début de saison estivale. Cela devrait permettre, estime le COJM, aux citoyens de se mettre dans l'ambiance des JM.

Cette ambiance ne devrait toutefois pas faire perdre de vue l"impératif de respecter les mesures préventives de lutte contre le coronavirus, ont insisté les organisateurs.

Pour rappel, la 19e édition des JM était initialement prévue pour l'été dernier, mais a été reportée à l'été 2022 en raison de la crise sanitaire mondiale marquée par la propagation du coronavirus.