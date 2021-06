Congo-Brazzaville: Lions club Pointe-Noire Espérance - Marius Mavoungou à nouveau président

Après avoir dirigé le Lions club Pointe-Noire Espérance de 2018 à 2019, Marius Mavoungou a été encore choisi par ses amis lions pour diriger ce club pendant un an. La passation des pouvoirs vec Mavekono Mbou Tsoumou, le président sortant, a eu lieu le 19 juin.

En présence des officiels et représentants des associations invitées, Marius Mavoungou a reçu des mains de Mavekono Mbou Tsoumou les symboles de commandement (charte du club, cloche, collier distinctif du président du club... ). Un président sortant qui, en dépit de la conjoncture difficile actuelle, a tenu la barque Lions club Pointe-Noire Espérance avec un bilan flatteur, puisqu'en un an le club a apporté de l'aide à près de cinquante mille personnes pour cinquante actions menées et collecté près de 15 millions de FCFA.

« On a été crédibles auprès des instances supérieures parce que nous sommes à jour en ce qui concerne les engagements financiers au niveau de la région, du district et au niveau du Lions club international », a dit le président sortant. Et d'ajouter : «Ce résultat contraste cependant avec les faiblesses constatées lors de ce mandat marqué par l'absentéisme des membres, le faible taux des recouvrements statutaires, le désintérêt des membres aux formations organisées par le club ou les instances de Lions ». Il a exhorté les amis Lions avec l'accord des nouveaux dirigeants du club à s'approprier les vertus de foi, du travail et de discipline.

Partisan de la nouvelle approche du leadership qui encourage chaque humain à marcher côte à côte plutôt que de suivre aveuglément un leader tout sachant, Marius Mavoungou place son mandat sous le sceau de l'étroite collaboration avec les membres, les aînés lions pour leur expérience et les jeunes leos pour leur dynamisme. « La force du lionisme est la continuité dans la diversité des hommes et des femmes unis pour aider le plus grand nombre des démunis dans notre communauté. L'innovation dans le service sera ma devise qui englobe une nouvelle façon de faire du service social faisant appel à la créativité, une réalisation concrète en réponse des attentes des bénéficiaires», a-t-il signifié.

L'agenda 2021-2022 du Lions club Pointe-Noire sera en lien avec les objectifs fixés par le président international, celui du gouverneur du district 403B1 et adossé sur les axes principaux d'intervention du lionisme : le diabète, l'environnement, la vue, la faim, le cancer infantile.

A ce programme, s'ajoutent aussi l'organisation régulière des sessions de formations, des campagnes de sensibilisation et d'éducation, les actions de visibilité et de communication pour faire connaître au public les actions menées et les bénéfices qui en découlent. Signalons que plusieurs communications ont été faites par les lions, amis et partenaires lions lors de cette activité. Plusieurs lions ont reçu à la fin de l'activité des récompenses diverses pour leur engagement et leur dévouement au service humanitaire.