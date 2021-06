Afrique: FESPACO 2021 - Les activités officiellement lancées à Ouagadougou

Les autorités burkinabè ont procédé, hier, au lancement du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Cette grande foire dédiée au septième art du continent est prévue du 16 au 23 octobre prochain.

Une cérémonie officielle en présentiel et en mode virtuel. La Délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) a lancé, lundi 21 juin, les activités de la 27e édition du Fespaco. Prévu du 16 au 23 octobre prochain, l'évènement se déroule, cette année, dans un contexte particulier marqué par la crise du Covid-19, de menaces terroristes au Burkina. Sur cette question, la Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Elise Foniyama Thiombiano, qui a présidé la cérémonie de lancement, a tenu à rassurer.

Cette année, le Fespaco compte être résilient en s'adaptant surtout à ce contexte de rareté des ressources. Il s'agit aussi, a expliqué Elise Foniyama Thiombiano, d'avoir un festival inclusif avec la participation de tous. La ministre burkinabé de la Culture a saisi cette tribune pour lancer à nouveau un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils examinent avec « la plus grande attention » les requêtes de financement qui leur ont été adressées par la Délégation générale du Fespaco. Malgré un contexte économique mondial difficile, a défendu Mme Thiombiano, le maintien de leur accompagnement au profit de la biennale permettra de renforcer cet espace de dialogue culturel et de promotion de la paix qu'offre ce festival.

Durant la rencontre avec la presse au Ciné Burkina à Ouagadougou, la Délégation générale a présenté le projet artistique et le visuel officiel de l'édition 2021. Sur la même lancée, le Délégué Alex Moussa Sawadogo renseigne que la compétition officielle se déroulera dans cinq sections réparties entre les fictions longs métrages, les films documentaires longs métrages, les séries télé et les films d'animation, les courts métrages (fictions et documentaires) et les films des écoles africaines de cinéma.

Des sections parallèles vont regrouper une sélection de films de divers horizons et origines ne répondant pas aux critères de la compétition officielle. Certaines sections vont faire l'objet de compétition et d'autres non. Elles concernent la sélection de Perspectives, le Panorama, la Section Burkina, le Fespaco Classics, le Fespaco Sukabè (Enfants).

Le Sénégal, pays invité d'honneur Quant au projet artistique, la catégorie fiction long métrage se compose de 15 films en compétition et le documentaire. Le court-métrage de fiction et de documentaire sera constitué de 12 slots. Quant à la Série Tv, les Films d'animation et les Films d'école, ils vont accueillir 10 films pour chaque catégorie. À la date de la clôture des inscriptions, informe le Délégué général du Festival, « nous avons enregistré mille cent trente-deux films inscrits » en cours de sélection par le comité international de sélection du Fespaco 2021.

Le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette 27e édition du Fespaco qui porte sur le thème «Cinémas d'Afrique et de la diaspora : nouveaux regards, nouveaux défis». La Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a fait comprendre que les autorités burkinabè attendent du Sénégal des moyens financiers et techniques ainsi qu'une probable participation du Président de la République.