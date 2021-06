Mauritanie: L'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a été arrêté

L'ex-président mauritanien, Mohmamed Ould Abdel Aziz, a été arrêté mardi soir aux environs de 20h TU et placé en détention par un juge du pôle de lutte anticorruption du parquet de Nouakchott-Ouest, selon l'un de ses avocats contactés par notre correspondant à Nouakchott. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a dirigé la Mauritanie entre 2008 et 2019, a été inculpé le 12 mars dernier pour corruption, détournement de biens publics et blanchiment d'argent. Des faits qu'il a toujours niés.

C'est aux environs de 20 h heure locale que trois policiers se sont présentés au domicile de l'ancien président mauritanien pour le conduire au palais de justice. Sa rencontre avec les juges du pôle de lutte contre la corruption a été brève. Quelques minutes pour lui signifier son placement en détention.

Me Mohameden Ould Ichidou, le doyen des avocats qui assurent sa défense, a assisté au déferrement de son client. Il dénonce une décision arbitraire. Pour lui, preuve sera faite, le moment venu, que l'ancien président est victime de règlements de comptes politiques : « C'est une décision qui viole toutes les lois de la procédure pénale. On va montrer que ce n'est qu'une vengeance et que cela n'a aucune base juridique. »

Assigné à résidence depuis le 11 mai

Mohamed Ould Abdel Aziz a dirigé la Mauritanie entre 2008 et 2019. Ses ennuis ont commencé quelques mois après avoir quitté le pouvoir. En janvier 2020, le parlement a voté la création d'une commission parlementaire pour enquêter sur sa gestion durant sa décennie de présidence.

En juillet 2020, la commission rend son rapport. Le document de 800 pages accable l'ex-chef de l'État. Corruption, trafic d'influence, détournements et dilapidations de biens publics, blanchiment d'argent... Aziz nie les faits. Mais il est inculpé le 12 mars 2021 avant d'être assigné à résidence le 11 mai. On ignore ce qui a motivé son incarcération, le Parquet n'ayant pas encore communiqué.