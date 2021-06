Cote d'Ivoire: Coordination des délégations communales Pdci de Cocody - Les femmes outillées pour les échéances à venir

La formation politique est un atout indispensable à la marche de tout parti politique, et le Pdci-Rda, premier parti de Côte d'Ivoire, qui revendique 75 ans d'existence, l'a si bien compris.

A cet effet, le président, a créé un Institut politique afin de mieux former ses militants et les préparer aux futures échéances. Dans cette vision, la coordination des délégations communales du Pdci de la commune de Cocody a organisé une formation à l'endroit des femmes militantes des 6 délégations en vue de les outiller sur les textes qui fondent la marche de leur parti. La formation du samedi 19 juin dernier à l'auditorium de la Maison du Pdci à Cocody avait pour thème principal « Comprendre les statuts et le règlement du Pdci-Rda pour mieux militer ».

Initiative saluée par le maire de la Commune de Cocody, Jean Marc Yacé dont l'épouse était participante à cette formation dispensée par le secrétaire général de la section Selmer de la Riviera 3, M. Manghoura Désiré. Cette formation a permis aux militantes qui l'ont appréciée, de se doter de connaissances sur la vie du Pdci-Rda pour mieux aborder les séminaires éclatés organisés dans le cadre de la commémoration des 75 ans du Pdci et de comprendre les nouvelles orientations du parti, initiées par le président du Pdci, Henri Konan Bédié.

Cette rencontre a permis, également, au nom de la marraine, de la fête des mères du Pdci-Rda, Mme Henriette Bédié, initiée le 29 mai 2021 par Mme Yolande Yacé, de remettre des cadeaux aux femmes du parti invitées et qui n'ont pu obtenir un présent ce jour-là. Prenant la parole, Mme Yacé a félicité les organisateurs de la rencontre et dit ses remerciements au formateur en insistant sur l'importance de cette formation politique des militantes.

« Il est important que ces types de formation se multiplient pour mieux outiller les militantes à une meilleure appréciation de la vie du Pdci-Rda et à une participation massive des femmes à tous les niveaux du parti ». Le formateur, secrétaire général de la section Selmer de la Riviera 3, M. Manghoura Désiré, a salué la récente décision de création de l'Institut de formation politique du Pdci par le président Henri Konan Bédié.

Pour lui, cette décision « répond ainsi, au besoin de connaissances des militants pour un Pdci Rda encore plus fort et plus combatif sur le socle des idéaux du père fondateur : dialogue et paix ». Après la remise des cadeaux des mains de Mme Yacé Yolande, la cérémonie a pris fin par une prière de bénédiction suivie de l'hymne du parti et un repas servi dans une ambiance fraternelle au son de la musique d'une artiste maison, Mme Kouadio, de la section Cocody 4.