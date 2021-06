Madagascar: Football / Cosafa Cup - Premier test sérieux pour les Barea locaux

On estime que les Barea locaux actuels sont meilleurs par rapport à l'équipe demi-finaliste du Cosafa Cup seniors à Polokwane, en Afrique du Sud. Une raison suffisante pour croire que Madagascar, qui ira en Afrique du Sud à partir du 5 juillet, aura une belle carte à jouer même si le délai de préparation est bien trop court pour espérer mettre tous les atouts de notre côté.

C'est parti pour le Cosafa Cup seniors 2021 où Madagascar qui joue à l'Isaac Wolfson de Port Elizabeth, a hérité d'un groupe B assez difficile avec la Zambie, les Comores et le Malawi.

Un nouveau groupe. Seule l'Afrique du Sud peut s'estimer heureuse avec, dans son groupe A, l'Eswatini, le Lesotho et le Botswana car dans le groupe C, il y aura à boire et à manger avec un impressionnant guest puisque les organisateurs ont fait appel au Sénégal. Le Mozambique, le Zimbabwe et la Namibie sont donc obligés de ne rien lâcher pour espérer terminer à la première place qualificative pour les demi-finales, ou tout au moins ravir la place de meilleur deuxième.

Pour revenir à l'équipe malgache confiée comme on le murmure au Portugais Fabiano, l'adjoint d'Eric Rabesandratana mais avec un entraîneur local qui reste à désigner.

Un nouveau groupe des Barea, en vérité, mais dans la logique des choses, on pourra compter dans sa grande majorité sur les présélectionnés de Rabesandratana auxquels on ajouterait Fab, le gardien de Fosa considéré comme le meilleur à ce poste.

Effectif pléthorique. Il y aura d'autres pressentis tels Hasina et Fredo de Disciples FC sans oublier le stratège du Zanakala, Parex, ou le buteur d'Ilakaka, Pao. Le Majungais Rinjala ne serait également pas de trop pour apporter un plus dans le compartiment offensif où Onja de l'Adema et Tsito de JET font figure d'incontournables au même titre que Tsiry et El Hadary de l'Ajesaia.

La défense ne manquerait pas de charme avec Berajo du Cosfa et Rajao et Datsiry de l'Adema aux côtés de Théodin du Fosa.

Bref, autant de très bons éléments, mais il appartient au coach adjoint de gérer cet effectif pléthorique. Le succès est à ce prix.