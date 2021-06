Madagascar: Procédures d'urbanisme - Vers l'opérationnalisation de l'outil MATAC

16 communes, sur les 38 que compte le Grand Antananarivo, ont bénéficié hier d'équipements informatiques dans le cadre de la première phase de l'opérationnalisation de l'outil MATAC.

Une dotation matérielle venant du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics (MATP) via l'Observatoire de l'Aménagement du Territoire et du Foncier (OATF) en partenariat avec le projet PRODUIR. Ainsi, l'opérationnalisation de l'outil MATAC a pour objectif « d'informatiser les processus d'instruction et de délivrance des différentes autorisations d'urbanisme telles que les permis d'alignement, les permis de construire ou encore les permis de lotir ».

Une procédure de dématérialisation qui « répond à un double objectif : améliorer et simplifier les procédures d'urbanisme en termes de coût et de temps d'une part, et promouvoir la transparence d'autre part ». Par ailleurs, il conviendrait de noter qu'outre cet appui matériel, « les communes ont déjà bénéficié d'une formation et d'un accompagnement technique pour leur permettre de procéder efficacement à cette dématérialisation ».