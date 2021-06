Madagascar: Football - Le Paris FC remercie Bôlida

Lianah a finalement rencontré son joueur préféré.

La nouvelle saison est lancée sans Lalaina Nomenjanahary pour le Paris FC. Le Malgache arrive à la fin de son aventure sous les couleurs du club francilien. C'est désormais officiel. Il n'était plus présent lors des premiers entraînements de ce lundi, dirigés par le nouvel entraîneur Thierry Laurey. Cinq joueurs ont été remerciés, entre autres, Bôlida, Ali Abdi, Florian Martin, Richard Sila et Franck Ellé. Débarqué au Paris FC en septembre 2016, le milieu de terrain des Barea a disputé 133 matches en Ligue 2. Âgé de 35 ans, il n'est plus conservé par le club. « Après cinq saisons passées au Paris FC, Lalaina Nomenjanahary quitte le club de la Capitale. Cinquième joueur le plus capé du Paris FC, Lalaina restera à jamais dans l'histoire du club. Merci pour tout Bôlida », a publié le club sur les réseaux sociaux.

Lalaina Nomenjanahary et sa famille sont au pays depuis le dernier regroupement des Barea. Ce lundi, le joueur international a rencontré Lianah, une admiratrice qui a toujours rêvé de le voir. Ainsi, son souhait d'avoir ses crampons a été réalisé. Bôlida avait promis de les lui offrir, quand il serait de passage au pays. Il a invité Lianah ainsi que ses deux petites sœurs à Antananarivo, accompagnées par leur maman pour recevoir les jolies Nike Mercurial. Par la même occasion, la grande famille de la Talenta School Ampahimanga lui a offert un tee-shirt en guise de remerciement. Ce tee-shirt est l'un de ceux qui sont mis en vente pour financer la scolarisation des 140 enfants de la Talenta School Ampahimanga. « Un bel échange entre notre Barea et la petite Talenta. On ne peut qu'en être reconnaissant », s'est réjoui le président de l'école de football.