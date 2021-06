Congo-Kinshasa: L'Eglise dénonce une justice "corrompue"

Réunis au sein de la Conférence épiscopale du Congo (Cenco), les évêques dénoncent le fonctionnment de la justice et les menaces à la cohésion du pays.

La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco)) a récemment tenu sa 58ème Assemblée plénière à Kinshasa. Il a notamment été question de la situation sociopolitique dans le pays.

Au terme de cette réunion, les évêques ont dénoncé "une justice à double vitesse" dans le pays et ont lancé un appel à la cohésion nationale, à la paix et à la justice.

Pour les évêques, "l'appareil judiciaire est exploité actuellement dans le but d'écarter les concurrents politiques. La justice est gangrénée par la corruption et instrumentalisée par le politique."

Dans une interview accordée à la DW, Monseigneur Jean-Bosco Lalo, président national du Conseil des laïcs catholiques de la RDC, revient sur les inquiétudes de la Cenco.

La Commission électorale

Pour les évêques congolais, "l'option de la politisation de la CENI, avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir, adoptée au Parlement, ne rassure pas tous les acteurs politiques et sociaux, et ne garantit pas un processus électoral crédible. Ce qui porte les germes de contestation et de crises de légitimité qui fragilisent davantage la cohésion."

La Cenco demande au gouvernement, " d'améliorer sensiblement la loi électorale afin de rassurer la population de la crédibilité des élections en 2023."

La Cenco dénonce aussi l'insécurité et les violences qui endeuillent le pays, plus spécialement le Nord et le Sud Kivu, ainsi que l'Ituri.