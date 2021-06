Burkina Faso: CANAL+ élargit son offre pour permettre à ses abonnés de suivre l'Euro et la Copa America

A l'occasion de l'Euro 2020 et de la Copa America, CANAL+ élargit ses offres au Burkina. Et c'est pour expliquer les modalités de cette bonne nouvelle que CANAL+BURKINA a convié la presse ce vendredi 18 juin 2021 à Ouagadougou. «Ce mois de juin, il y a énormément de choses très attrayantes sur CANAL+. Enormément de programmes pour toute la famille. Il y a des films, des novelas, etc. Mais il y a surtout des compétitions de football. Et l'objectif de la réunion de ce jour était de présenter l'Euro et la Copa qui se déroulent actuellement. Ce mois de juin est un mois avec extrêmement du plaisir pour les amateurs de football. Nous espérons que nos abonnés vont profiter», a expliqué Jonathan Lett, le directeur général de CANAL+ BURKINA.

Reporté l'année dernière pour cause de Covid -19, l'Euro 2020, devenu Euro 2021, se tient depuis le 11 juin dans un format inédit, puisqu'elle se déroule dans 11 villes différentes d'Europe. La Copa America, elle, bat son plein au Brésil depuis le 13 juin. De quoi ravir les fans du football. Pour accompagner ces deux grands évènements, CANAL+ a mis en place toute une panoplie de dispositifs très attrayants.

Pendant les phases de groupes, les matchs sont diffusés par CANAL+ Sport2 et Sport3. A partir du 26 juin, date des 8ème de finale et jusqu'à la de finale, CANAL+ Sport2 assurera la diffusion des rencontres.

En plus de la diffusion en direct et en full HD de l'ensemble des matchs, il y a des émissions animées par des journalistes et consultants de très haut niveau, qui aident le téléspectateur à comprendre, à décrypter les évènements, à découvrir les coulisses des matchs...

Et pour que ces parties de football soient accessibles à tous, CANAL+BURKINA a mis en place une politique commerciale. «Nous baissons le prix de notre décodeur qui passe de 10 000 FCFA à 5 000 FCFA à partir de la formule ACCESS, puis nous offrons des chaines en bonus pour tout réabonnement avant la fin», confie M. Lett, en précisant que l'offre est valable jusqu'au 30 juin.

Et ce n'est pas tout, les abonnés qui passeront d'une formule inférieure à une formule supérieure auront droit à 30 jours de bonus. Pour pouvoir accéder à ce bonus rien de compliqué, assure Aguiratou Kobe, la responsable abonnement. « On vous demande de passer à une formule qui est supérieure à votre formule initiale et vous gagnez 30 jours de bonus, soit à la formule EVASION+ qui fait 20 000 FCFA ou à la formule TOUT CANAL+ qui fait 40 000 FCFA. Par exemple, si vous êtes abonnés à la formule ACCESS qui fait 5 000 FCFA et que vous optez de passer à EVASION qui fait 10 000 FCFA, CANAL+ vous offre généreusement 30 jours de bonus à la formule EVASION+ », explique-t-elle.

Le prix de l'installation du matériel par des techniciens agréés CANAL+ est aussi revu. Il est de gratuit pour les formules EVASION+ et TOUT CANAL et de 2 000 FCFA pour les autres formules.