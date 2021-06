Cote d'Ivoire: Enseignement technique et Formation professionnelle - 22 503 candidats à l'épreuve des examens de fin d'apprentissage

Les candidats à l'obtention du Certificat d'aptitude professionnelle (Cap), du Brevet d'études professionnelles (Bep), du Brevet de technicien (Bt) et du Brevet professionnel (Bp) ont affronté le mardi 22 juin, les épreuves écrites de la session 2021 des examens de fin de formation. Ils étaient 22 503 à composer cette année dans les 86 spécialités des filières tertiaires et industrielles.

Le coup d'envoi des évaluations a été donné au Centre de bureautique, de comptabilité et de gestion (Cbcg) de Cocody par Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage (Metfpa).

Dans les différentes salles qu'il a visitées, le représentant de Koffi N'Guessan a invité les candidats à la concentration et à la discipline. Il les a exhortés à tourner le dos à toute tentation de fraude et de tricherie. « Le ministre a souhaité que les examinateurs fassent preuve de rigueur et de professionnalisme durant les évaluations et que les candidats ne soient pas enclin à user de moyens frauduleux », a rapporté Moustapha Sangaré.

Il a souligné que les diplômes délivrés à l'issue de ces examens sont des parchemins professionnels qui donnent accès au marché de l'emploi. « Il faut que les entreprises qui viennent embaucher nos diplômés aient une très bonne image de la formation en Côte d'Ivoire », a souligné le directeur de cabinet du Metfpa, qui avait à ses côtés le directeur des Examens et concours, Bertin Yao Kouassi.

Avec 22 503 candidats en 2021 contre 17 084 en 2020, les examens de fin de formation professionnelle enregistrent cette année une hausse de 30,64 %. Les postulants se répartissent comme suit, 17 538, soit 77,94 % pour le Bt, 4383, soit 19,48 % pour le Cap, 562, soit 2,5 % pour Bp et 20, soit 0,09 %, pour Bep.

50,75 % des inscrits sont de sexe masculin et 49,25 % de sexe féminin. 87,7 % sont des candidats officiels et 12,7 % des candidats libres. 66,01 % des apprenants composent dans les filières tertiaires et 33,99 % dans les filières industrielles.

Les corrections et les délibérations du jury sont prévues du lundi 28 juin au vendredi 9 juillet. La publication des résultats définitifs se fera le jeudi 15 juillet 2021.