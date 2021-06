Maroc: Madaëf Eco6/Tamuda Bay - Les premiers résultats de l'appel à projets dévoilés

Casablanca — Madaëf vient de dévoiler les premiers résultats de l'appel à projets lancé dans le cadre de la 4ème édition de Madaëf Eco6 dédiée à Tamuda Bay.

Lancé du 29 avril au 29 mai, l'appel à projets a suscité un grand intérêt avec près de 100 candidatures recueillies, dont près de la moitié portées par des originaires de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, indique Madaëf dans un communiqué.

Il s'agit de coopératives, artisans, très petites entreprises (TPE)/ petites et moyennes entreprises (PME), start-ups opérant dans des secteurs d'activité très diversifiés et directement liés aux six univers de l'édition: les animations culturelles et artistiques, les activités nautiques et balnéaires, les services aux unités hôtelières, la valorisation de l'artisanat et du terroir, les activités sportives et de bien-être, et la promotion de l'arrière-pays, précise la même source.

Sur la centaine de projets soumis, 24 ont été présélectionnés par une commission d'experts constituée de profils de tous horizons (métiers touristiques, entreprenariat, finance, marketing, communication, développement durable, consultants externes, etc). Le choix des finalistes s'est basé sur la pertinence des projets et leur capacité à répondre aux besoins de la destination Tamuda Bay et à enrichir son offre touristique.

La prochaine étape, qui aura lieu du 23 au 25 juin, permettra aux finalistes présélectionnés de présenter leurs projets devant un jury indépendant, regroupant les principaux partenaires de cette 4ème édition du programme Madaëf Eco6. Les projets présélectionnés seront évalués en tenant compte de leur cohérence, de leur faisabilité et de leur viabilité.

À l'issue de cette dernière étape, une douzaine de lauréats seront retenus et bénéficieront d'un partenariat en vue d'accéder aux six plateformes d'accompagnement de Madaëf Eco6, qui comprennent notamment un accompagnement professionnel à travers une équipe d'experts, un accès aux marchés auprès des unités partenaires de l'édition, un accès à des solutions de financements bancaires, ainsi que des avantages exclusifs Eco6.

Madaëf détient plusieurs unités hôtelières à Tamuda Bay contribuant ainsi à la montée en gamme de l'offre touristique de la destination, en partenariat avec des opérateurs de renom: Banyan Tree Tamouda Bay, Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa, Club Med Yasmina, etc.