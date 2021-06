Gabon: Promenade de la cornice - Encore un nouveau projet à la Baie des rois

La société façade maritime du champ triomphal a lancé le 17 juin 2021 un appel d'offre pour la conception et la réalisation de la promenade du front de mer et des kiosques de la zone nord de la baie des rois. Le projet « promenade de la corniche » devrait être livré d'ici 2023.

En plus de la construction d'un port de plaisance comprenant 150 places, 3 immeubles et 1 centre commercial sur la baie des rois, le gouvernement entend aussi construire sur la partie nord du même site une promenade. Le chantier en arrêt depuis belle lurette devrait reprendre la mer d'ici peu. Sur les cinq zones que compte le site, c'est dans la partie nord qui fait face au centre hospitalier Jeanne Ebori que les travaux seront réalisés. La baie des rois reste l'un des projets d'infrastructure maintenu par le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba.

Pour ce faire, La société façade maritime du champ triomphal a lancé un appel d'offre à toutes les sociétés ayant des compétences dans des travaux similaires. Le prestataire choisi aura pour mission, la conception et la réalisation des voiries et réseaux divers, des aménagements paysagers, de l'échange public, du mobilier urbain et des kiosques.

Ce gigantesque projet d'aménagement du front de mer (ex marina) avait initialement été lancé en 1997 par feu Omar Bongo avec toujours pour objectif de faire de Libreville « la plateforme économique et touristique incontournable de la région ». Le projet de la baie des rois a été revu à la baisse au fil des années, ce ne sera au préalable que la partie nord du site sur les 40 ha qu'il compte qui sera aménagé. Une promenade dénommée « promenade de la corniche » sera construite et devrait être livrée d'ici 2023.