Congo-Brazzaville: Lions Clubs International - Gervais Loëmbe reçoit ses attributs de "Gouverneur du district 103 Centre"

À compter du 1er juillet 2020, Gervais Loëmbe est devenu le nouveau représentant du club service international de bénévoles du territoire Val-de-Loire et de Bourgogne.

La réception de ses attributs en tant que Gouverneur du Lions club 103 Centre Orléans n'a été effective que le samedi 19 juin, lors d'une réunion statutaire tenue au restaurant Madagascar, à Olivet, procédant ainsi à la passation de pouvoirs entre Françoise Borat, 2020-2021, et le Franco-congolais Gervais Loëmbe.

Devant un parterre d'invités institutionnels, associatifs et des adhérents du District 103 Centre intégrant la région centre Val de Loire et une partie de la Bourgogne, le nouveau Gouverneur a reçu son cordon l'instituant dans ses fonctions. Il aura, parmi ses collègues Gouverneurs, la responsabilité de la jeunesse, de la francophonie, de la lutte contre l'illettrisme et du programme "agir pour la lecture ".

Dans les allocutions d'usage, les intervenants ont salué les capacités de réussite du nouveau Gouverneur dans ses fonctions, estimant qu'il en a déjà fait montre dans les précédentes missions dont il avait la responsabilité.

En prévision, il a annoncé la tenue d'un Forum de la francophonie du 28 au 31 mai 2022 à Orléans. Cette rencontre en présentiel et en distanciel associera les Lions club d'Afrique et des Lions club francophones et francophiles du monde.

Avec la levée progressive des contraintes sanitaires, Gervais Loëmbe affiche sa ferme volonté de dérouler son programme et de relever, ainsi, durant son mandat, les défis qu'il s'est assignés, notamment sur les thématiques qui lui sont chères, entre autres, l'illettrisme et la Francophonie.

Pour réussir ces projets, en respect de l'esprit de compréhension et d'amitié du Lions Club, il compte sur la responsabilité qu'il exercera au niveau national auprès de ses pairs en appui de son carnet d'adresses dans sa propre région, et de ses relations en Afrique où il a toujours gardé et entretenu des liens lui permettant d'être présent ici en France et là-bas en Afrique.

A propos du Lions club international, les statuts stipulent que sans considération d'ethnie, de religion ou de politique, les Lions interviennent aux niveaux local, régional, national et international afin d'apporter des solutions concrètes à des problématiques sociales, médicales, éducatives et environnementales.