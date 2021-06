Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisirs - Le Centre des sculpteurs de Korhogo réhabilité par le Fonds de développement touristique

Le ministre du Tourisme et des Loisirs a procédé à l'inauguration, le vendredi 18 juin, d'un pavillon d'exposition et d'un magasin de stockage au profit de la Fédération des sculpteurs de la capitale du Poro.

C'est en compagnie de son collègue Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Porte-parole du Gouvernement, que le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a procédé à la remise officielle d'un pavillon d'exposition et d'un entrepôt de stockage à la Fédération des sculpteurs de Dalekaha (quartier Koko) de Korhogo.

En effet, sur les instructions du ministre Siandou Fofana, c'est avec l'appui du Fonds de développement touristique (FDT), que ce Centre artisanal reconnu pour le savoir-faire de ses artisans-sculpteurs et ébénistes, a bénéficié de la construction de ces deux édifices, après avoir auparavant, été à l'origine de sa construction en dur, en 2015.

C'est pourquoi, ce pavillon et ce magasin de stockage qui contribuent à leur compétitivité et à leur plus grande visibilité, ont fait dire au premier responsable des sculpteurs, Kassoume Yassoungo Coulibaly, que le ministre Siandou Fofana est leur bienfaiteur.

Le ministre a, pour sa part, indiqué que ce Centre rénové, permettra d'agrémenter leur séjour dans la capitale du Poro. Au-delà, il a instruit le président du Comité de gestion du FDT, Marcel N'Guettia, d'inscrire dans son plan d'actions, l'aménagement par pavage de la place centrale de ce Centre dans l'optique de baptiser ladite place du nom de Amadou Gon Coulibaly, ledéfunt Premier ministre. Qui nourrissait une ambition d'envergure pour les artisans d'art de ce village communal. Par ailleurs, le ministre a informé la Fédération des sculpteurs que ses membres qu'ils seront à l'honneurlors de la Quinzaine touristique qui précédera, en septembre 2021, la tenue à Abidjan, des festivités officielles, au planinternational de la Journée mondiale du tourisme (JMT), commémorée le 27 septembre, sous l'égide de l'Organisation mondiale du Tourisme.

Il est bon de noter que le Centre constitue, par ses œuvres d'un attrait indéniable, un produit culturel d'appel touristique.Avec notamment des masques, statues et statuettes, objets sculptés à vocation utilitaire ou purement décorative, tels les luminaires, sièges traditionnels et autres ustensiles. Précisons que le Centre de Koko centralise, en tant que faîtière, les œuvres des artisans-sculpteurs et ébénistes des localités environnantes.