Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes/ Projet She Trades Afrique de l'Ouest - L'Agence CI PME initie des sessions de coaching au profit des femmes entrepreneures

Depuis juillet 2020, l'Agence CI PME et son partenaire technique ITC (Centre du Commerce International), Agence conjointe de l'Organisation Mondiale du Commerce) apportent aux femmes des secteurs karité, anacarde et manioc, dans le cadre du projet She Trades Afrique de l'Ouest, un accompagnement à la croissance, à la stratégie de développement de marchés locaux et internationaux et au financement entre autres.

En plus de la formation sur les notions d'organisation, de gestion (administrative, financière, etc.) et de marketing, les deux partenaires ont en effet lancé depuis le début juin 2021 des sessions de coaching en entreprise avec pour but d'assister les PME dans leur gestion au quotidien.

L'Agence met à contribution ses spécialistes en accompagnement des entreprises pour des interventions dans vingt-quatre (24) entreprises agrotransformatrices bénéficiaires du projet, dont vingt-deux (22) dirigées par des femmes et deux (2) dirigées par des hommes, mais avec une forte proportion d'employés femmes.

C'est dans ce cadre que le chef de la Division Guichet des Services aux PME de l'Agence CI PME, Anderson N'Da, s'est rendu du 09 au 10 juin dans quatre (4) entreprises de la place à savoir (Aclam, Caaaline-Karitesthetique, AGF et Belliss). Il y était pour les aider à mettre en pratique les conseils qui leur ont été prodigués au cours des formations ultérieures, en vue d'optimiser leur gestion administrative et financière, leurs ventes et la promotion de leurs offres de service.

Avec les dirigeants de Belliss, une entreprise de distribution et de production de produits cosmétiques, une session de coaching en marketing et communication digitale sur les réseaux sociaux a été réalisée.

La responsable de l'entreprise, Mme Dalméida, témoigne que la mise en application des recommandations porte ses fruits. « Une vidéo a été envoyée au coach relative à un produit qui se vend bien. Il est passé ce matin pour évoquer avec nous les retombées de cette action », se satisfait la cheffe d'entreprise. Pour Anderson N'da, si l'entreprise continue dans cette dynamique d'accompagnement et de coaching, ses ventes pourront être optimisées sur ses deux sites de Zone 4 et du Plateau.

Au cours de la séance de travail, il a été également abordé la question de la gestion de la trésorerie qui est importante pour avoir une traçabilité des différentes entrées et sorties ou des flux qui se font au niveau de l'entreprise. « Il s'agit de faire en sorte que la TPE/PME puisse s'approprier l'outil de gestion de trésorerie adapté à son activité ; de sorte à optimiser sa gestion interne en matière de trésorerie et booster ses ventes en jouant sur certains leviers financiers pour réduire ses coûts et augmenter ses marges », explique le chef de la division Guichet des Services aux PME à l'Agence CI PME.

Son point de vue est partagé par Mme Dalméida qui affirme que la gestion de la trésorerie est essentielle pour mieux structurer tout business. Dans le même sens, la gérante de AGF entreprises, Florence Aizan, reconnait que l'appui de l'Agence CI PME a permis de donner un nouveau souffle à son business. Grâce aux formations auxquelles elle a participé, l'entreprise s'est familiarisée avec des notions de gestion et de marketing. Beaucoup de choses ont ainsi changé dans la gestion et l'entreprise évolue dans le bon sens. « C'est bon de bénéficier d'un coaching, de l'appui de quelqu'un qui vient s'imprégner des difficultés que vous rencontrez, examine votre système et vous aide à redresser la barre sur plusieurs plans. Il est bon d'avoir cette oreille attentive, mais derrière, il faut mener beaucoup d'actions pour prendre en compte les conseils et espérer avoir de meilleurs résultats. Nous nous inscrivons dans une logique d'amélioration continue », soutient Florence Aizan.

Le coach a encouragé les femmes entrepreneures, en particulier celles qui sont dans le domaine de l'agrotransformation, les rassurant que l'Agence CI PME se tient à leurs côtés pour les aider. Ses agents sont disponibles pour se rendre dans les entreprises pour faire le diagnostic de leurs systèmes de production et de gestion, afin de leur prodiguer des conseils utiles pour améliorer leur productivité et leur compétitivité.

En tant qu'agence conjointe des Nations Unies et de l'OMC, l'ITC est la seule agence multilatérale entièrement dédiée à soutenir l'internationalisation des PME. Son mandat conjoint combine l'accent mis sur l'expansion des opportunités commerciales dans le but de favoriser le développement durable.

Opérationnalisée depuis octobre 2017, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME. Elle œuvre à soutenir l'écosystème entrepreneurial et à apporter des solutions concrètes, pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et le développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes, conformément à la vision du Président de la République Alassane Ouattara, à travers son projet de société « La Côte d'Ivoire Solidaire ».