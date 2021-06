Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché renoue avec les fortes transactions

La Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM) a renoué avec les fortes transactions au terme de la séance de cotation du mercredi 23 juin 2021, avec plus de 4 milliards FCFA enregistrés.

La valeur totale des transactions s'est ainsi établie à 4,939milliards FCFA contre 968,303 millions FCFA la veille, soit une hausse de 3,971 milliards FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 27,756 milliards FCFA, passant de 4842,956 milliards la veille à 4815,200 milliards FCFA ce mercredi 23 juin 2021.

Quant à celle du marché des obligations, elle s'est établie à 6617,661 milliards de FCFA contre 6612,429 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 5,232 milliards FCFA.

Les deux indices de la bourse ont clôturé la séance de cotation en baisse. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi perdu 0,96% à 130,69 points contre 131,96 points la veille. L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a pour sa part, cédé 0, 57% à 160,00 points contre 160,92 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Cote d'Ivoire (plus 6,67% à 480 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,41% à 415 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 1 000 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 3,41% à 4 550 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 3,14% à 1 315 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 5,45% à 5 200 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 1 750 FCFA), BOA Mali (moins 2,78% à 1 575 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,11% à 6 950 FCFA) et Sonatel Sénégal (moins 1,99% à 13 575 FCFA).