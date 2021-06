Sénégal: Implication du secteur privé dans l'agroscience et la Recherche Développement - Le Coraf organise un webinaire le 24 juin prochain

Le Coraf organisera le 24 juin un webinaire pour discuter des opportunités et des défis ayant un impact sur l'implication du secteur privé dans l'agroscience et la recherche-développement.

Selon un communiqué de presse, la réunion de haut niveau réunira les directeurs généraux des 23 Systèmes nationaux de recherche agricole (Snra) sous la coordination du Coraf, ainsi que d'autres acteurs clés. Cette itération du webinaire est la 6ème édition du Forum des leaders des Snra, une série d'activités d'engagement avec les dirigeants des Snra d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Aoc).

« L'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre est confrontée à d'énormes défis. Outre les défis environnementaux et socio-économiques, il y a aussi le défi sanitaire déclenché par la pandémie de COVID-19, qui réduisent tous la productivité agricole et les moyens de subsistance des agriculteurs », explique le Coraf. Les parties prenantes ont établi que le secteur privé était aujourd'hui, un pivot susceptible de jouer un rôle déterminant dans le secteur agricole en Aoc.

« Les chercheurs travaillent à développer des technologies et des innovations qui répondent aux besoins des populations. Cependant, alors que la mise en place de cadres et d'environnements favorables (politiques publiques, réglementations, etc.) relèvent des fonctions régaliennes de l'État, il appartient au secteur privé de s'approprier ces technologies et d'assurer leur multiplication et leur accès aux populations, et au bout du compte, leur adoption et leur utilisation », déclare Dr Abdou Tenkouano, Directeur exécutif du Coraf.