Tunisie: Golf | Coupe de Tunisie - Qui succèdera à l'AGH ?

La coupe est une compétition totalement différente du championnat puisque le titre se jouera collectivement entre toutes les associations et la victoire finale sera attribuée par équipes, à l'association la mieux classée à la fin des épreuves de la seconde journée.

Quatre semaines après la finale du championnat de Tunisie à Tabarka soldée par la consécration des sociétaires de l'AGH, Elyes Barhoumi et Oumaima Bouzgarrou, les regards des adeptes du golf seront braqués sur le Golf Citrus d'Hammamet qui abritera ce weekend 26 et 27 juin 2021 la huitième édition de la Coupe de Tunisie.

En tout 88 joueurs repartis en 44 doublettes, huit doublettes pour chacune de l'AGH, la GGA, l'AGK, six pour l'AGCCC, cinq pour l'ASGDjerba et le GCM contre quatre pour l'AGCT, qui seront à l'œuvre deux jours durant pour disputer cette huitième édition avec des grandes ambitions de boucler les ultimes trous de la meilleure manière et s'adjuger le trophée tant convoité par les sept associations qui animeront cette édition.

Une particularité pour la finale de cette année, quatre équipes évolueront pour la première fois en coupe de Tunisie sous l'égide de la FTG, mais n'entrent pas au classement en cas de victoire.

Le sacre sera jouée entre l'AGH vainqueur de la précédente édition et qui tentera de conserver sa couronne à domicile, l'AGK qui espère remporter son cinquième titre, la GGA et l'AGCCC toujours à la recherche d'une première consécration, mais attention à l'AGCT, le GCM et l'ASGDjerba qui pourraient jouer les troubles fêteet surprendre.

L'épreuve de la coupe constitue en effet un formidable exhausteur de sensations. La passion et l'attachement qui poussent les golfeurs même au-delà de ce qui est permis. L'ivresse de la victoire, de la consécration inattendue et la détermination à toute épreuve et qui n'a pas d'égal.

Dans cette épreuve, les joueurs se sentent certainement plus forts, plus costauds. Mais le plus grand mérite reste cette faculté d'adaptation aux circonstances et à un environnement certainement pas comme les autres...

Programme :

Samedi 26 juin 2021:

8h00 : accueil et confirmation des inscriptions

9h00 : début de la compétition

14h00 : fin de la première journée

Dimanche 27 juin 2021 :

9h00 : début des épreuves de la seconde journée

14h00 : fin de la compétition de la 2ème journée

15h30 : cérémonie de remise des prix et clôture

PALMARES:

Brut Net

1-2014: A G H AGK

2-2015: AGK AGCCC

3- 2016: AGK ASG DJERBA

4- 2017: AGK A G C C C

5- 2018: A G C T GGA

6- 2019: AGK A S G DJERBA

7- 2020: AGH