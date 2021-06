Algérie: "INIG, Voyage dans l'œuvre poétique de Lounis Ait Menguellet", un essai de Amar Abba

Alger — "INIG Voyage dans l'œuvre poétique de Lounis Ait Menguellet", essai d'Amar Abba dans lequel il tente de pénétrer l'univers de ce grand poète prolifique, authentique dans ses contenus et moderne dans ses formes, un des maîtres de la chanson algérienne d'expression kabyle qui a voué sa vie à rendre hommage à l'esprit paysan et à la parole autochtone qui aide à construire une vision du monde sensée et mesurée.

Paru dans la Collection "Traces" aux éditions Frantz-Fanon, l'ouvrage de 329 pages s'étale sur une dizaine de chapitres traitant de thématiques en lien avec le parcours d'une vie tourmentée par, l'amour, le destin, l'émigration, la politique, l'identité et la culture, la guerre et la paix, l'art, les rêves de poète et la condition humaine, autant de préoccupations généralement récurrentes dans une existence confrontée à l'adversité.

Evoquant la place importante qu'occupe l'amour dans son sens large chez ce poète érudit qui a chanté l'adret et l'ubac, l'auteur livre toute l'ampleur thérapeutique de la parole, érigée en méthode pour guérir l'individu, par la résilience face à tous les maux de la vie.

Une approche rappelée dans l'avant-propos de Yasmina Khadra qui a écrit: "Lounis Ait Menguellet est un havre de paix, une oasis qui transcende les exils mortifères que sont devenus nos mutismes, à l'heure où nos voeux les plus ardents menacent de s'estomper au gré des désillusions (...) Lounis Ait Menguellet est venu au monde pour panser les blessures des âmes et redonner espoir à ceux que l'infortune malmène".

Se gardant d'avoir toute prétention de revenir dans son ouvrage sur l'intégralité d'une oeuvre poétique colossale et prolifique, l'auteur explique qu'il s'agit seulement de "permettre au lecteur de se promener, de s'arrêter à certains endroits, plus qu'à d'autres, de découvrir et d'apprécier chaque halte avec ses charmes et parfois ses secrets, de s'étonner, de s'émerveiller et de s'enrichir".

Dans une randonnée onirique, Amar Abba promène le lecteur dans les méandres capricieux des sémantiques de différents textes, écrits dans leur langue originelle et traduits en langue française, tentant de mettre en avant le pouvoir des mots et de la poésie, en levant, par l'interprétation, l'analyse et la comparaison, le caractère complexe et inaccessible généré par le génie créatif de Lounis Ait Menguellet.

L'auteur clôt son essai, dans lequel le lecteur trouvera aussi une bibliographie et une discographie de l'artiste, avec, "Idul s ang'ar a nruh" (long sera notre chemin), une des chansons du poète, empreintes de richesse et de diversité, ouverte sur plusieurs interprétations en lien avec la résilience de vaincre l'adversité pour atteindre son idéal.

Né en 1948 à Ighil-Mahni, dans la région d'Azeffoun en Kabylie, Amar Abba, élève de Mouloud Mammeri à l'université d'Alger est passionné de culture, d'histoire, de littérature et de musique, animant durant les années 1970, plusieurs émissions culturelles à la Chaîne II de la Radio algérienne. Après des études supérieures à l'Ecole nationale d'administration, il a fait une longue carrière dans la diplomatie.