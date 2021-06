Algérie: Tourisme/industrie - Convention-cadre portant échange d'experience pour développer le savoir-faire des artisans

Alger — Une convention-cadre a été signée, mercredi à Alger, entre les secteurs du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial et l'Industrie portant sur un échange d'expertises pour développer le savoir-faire des artisans et atteindre l'excellence.

Cette convention a été signée par le Directeur général de l'artisanat et des métiers, Abdelkrim Bouam et le PDG du Groupe algérien de l'université industrielle, Gharib Sifi, sous la supervision des ministres du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial et de l'Industrie, respectivement Mohamed Ali Boughazi et Mohamed Bacha.

M. Boughazi a mis en exergue l'importance de la relance des métiers et de l'artisanat pour tirer profit des expertises de ce groupe en "effectuant des études scientifiques, techniques et économiques pour développer les connaissances, dans le cadre du développement accéléré de la technologie".

Il a insisté sur l"impératif de "fournir les matières premières notamment locales, pour réduire les frais et protéger le produit en mentionnant le label et l'origine du produit".

Pour sa part, le ministre de l'Industrie a souligné l'importance de cette convention qui est à même de renforcer la complémentarité et la coordination du travail avec le secteur du Tourisme et de l'Artisanat et d'encourager les compétences à innover et à améliorer la qualité du produit dans le domaine de l'artisanat.

M. Bacha a mis l'accent sur la nécessité "d'assurer les matières premières locales à travers l'investissement", citant "l'argile qui requiert un accompagnement et une exploitation technique à un rythme plus accéléré pour les assurer aux artisans".

Il a également souligné le rôle de "l'appui de la formation notamment dans les nouveaux métiers qui envahissent le domaine technologique ainsi que l'ouverture de plateformes d'échange pour améliorer la rentabilité de l'artisanat et encourager la concurrence".