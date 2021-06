Maroc: Migration - La politique exemplaire du Maroc saluée par la présidente du Conseil des représentants du Bahreïn et le président du parlement arabe

Rabat — La Présidente du Conseil des Représentants du Royaume de Bahreïn et le président du Parlement arabe se sont félicités de la politique exemplaire du Royaume du Maroc dans le domaine de la gestion de la migration.

S'exprimant lors d'entretiens téléphoniques mardi avec M. Habib El Malki, président de la Chambre des Représentants, Mme Fawzia Abdulla Yusuf Zainal et M. Adel Bin Abdulrahman Al Asoomi ont exprimé leur solidarité absolue avec le Royaume du Maroc et leur rejet de la résolution du Parlement européen concernant "les mineurs marocains et la migration", saluant la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de faciliter le retour de tous les mineurs marocains non accompagnés en situation irrégulière dans certains pays de l'Union européenne.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, il a été souligné lors de ces entretiens que l'instrumentalisation du Parlement européen d'une question purement bilatérale entre le Maroc et l'Espagne n'aide pas à trouver des solutions réalistes au "vrai problème, qui est entre ces deux pays, et non pas avec l'Union européenne".

A cette occasion, M. Adel Bin Abdulrahman a rappelé la décision du Parlement arabe de tenir une séance d'urgence le 26 juin, qui sera consacrée à la solidarité avec le Maroc face à la résolution du Parlement européen "qui contient de nombreuses contrevérités".

Pour sa part, la présidente du Conseil des Représentants du Royaume de Bahreïn s'est félicitée des liens de fraternité et de solidarité liant les deux Royaumes à tous les niveaux, soulignant la solidité des relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays, conclut le communiqué.