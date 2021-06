Maroc: SM le Roi Mohammed VI accorde une grande importance à la réussite du Nouveau Modèle de Développement (membre CSMD)

Marrakech — Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une grande importance à la réussite du chantier de mise en oeuvre des conclusions du Rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD), a affirmé, mercredi à Marrakech, M. Mohamed Fikrat, membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD).

Intervenant à l'ouverture des travaux d'une rencontre de restitution institutionnelle organisée au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi, dans le cadre du cycle des réunions régionales dédiées à l'explication de la teneur du Rapport général sur le NMD, M. Fikrat a relevé que ce rapport est le fruit d'un "travail citoyen sérieux", qui a duré de longs mois et qui vient répondre aux attentes des citoyens.

Dans ce cadre, il a appelé à une grande adhésion de tous les acteurs de la région pour réussir la mise en œuvre de ce chantier national stratégique, relevant que cette rencontre, 3è étape après celles de Rabat et de Béni Mellal, vise à faire connaître les conclusions du rapport général sur le NMD et à réussir l'appropriation des recommandations de ce rapport à travers l'interaction directes avec les institutions régionales, la société civile et les citoyens.

Dans ce contexte, M. Fikrat a tenu à rappeler que le NMD a été élaboré de façon participative avec toutes les forces vives de la nation, faisant remarquer que les acteurs de la région Marrakech-Safi ont participé et contribué à enrichir le rapport avec leurs propositions pertinentes à travers des fiches techniques et des rapports.

Dans le même sillage, il a noté que la région Marrakech-Safi est dotée d'énormes potentialités et compétences, à même de lui permettre de réaliser un développement global, rappelant que la première unité de fabrication des bavettes médicales au niveau national avait vu le jour dans cette région.

Et de poursuivre que les opérateurs économiques de cette partie du territoire national ont fait montre d'un grand esprit de solidarité durant cette pandémie.

De son côté, le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou a mis en relief cette approche de communication directe adoptée par la CSMD pour expliquer les contenus du rapport général sur le NMD, rappelant que ce document est le fruit de longs mois de débats, de discussions et de rencontres avec les acteurs de toutes les régions du Royaume.

Ce rapport constitue une feuille de route intégrée et ambitieuse visant le renouvellement du modèle de développement, a-t-il enchaïné, mettant l'accent sur l'importance de ce chantier stratégique pour impulser une nouvelle dynamique en vue de la réalisation d'un développement global au Maroc.

Dans ce contexte, M. Kassi-Lahlou, a appelé à une mobilisation générale et une grande adhésion au niveau de cette région, pour garantir la réussite de la mise en œuvre de ce chantier Royal. "La région sera au rendez-vous dans le cadre de la mise en œuvre de ce chantier", a-t-il assuré.

A cette occasion, M. Fikrat a présenté les grandes lignes du rapport, fruit d'une approche participative ayant associé les différentes forces vives de la nation dans le processus d'élaboration et impliqué aussi les citoyens.

Il a dans ce sens, mis l'accent les axes de cette feuille de route ayant trait à la mise en place d'une économie dynamique et diversifiée, créatrice de valeur ajoutée et d'emplois, le renforcement du capital humain, les opportunités d'inclusion en plus de la création de territoires résilients, lieux d'ancrage du développement.

Cette rencontre, qui se tient conformément aux Hautes Instructions Royales visant à mener dans les 12 régions du Royaume, une vaste opération de restitution et d'explication des conclusions et recommandations du rapport de la CSMD auprès des citoyens et des différents acteurs locaux, a connu la participation notamment, des gouverneurs des 07 provinces relevant de la région Marrakech- Safi, des représentants des autorités locales, les élus, les représentants des opérateurs économiques et les chefs des services extérieurs.

Ces rencontres, qui mèneront les membres de la CSMD en tournée dans les 12 régions du Royaume, sont destinées à l'explication et au débat autour de ce nouveau rapport avec, notamment, les acteurs institutionnels, économiques et de la société civile, ainsi qu'avec les citoyens, précise-t-on.