Maroc: "Sapphire Now" - La transformation numérique comme solution innovante vers la performance (SAP)

Casablanca — De nombreux dirigeants d'entreprises en Afrique francophone et des experts de renommée internationale ont souligné le rôle de la transformation numérique comme solution innovante vers la performance, à l'occasion de l'événement mondial 100% virtuel "Sapphire Now".

Lors de cet événement, tenu du 7 au 10 juin et dont la région Afrique francophone était à l'honneur, les dirigeants et experts se sont réunis pour échanger autour des retours d'expériences et exemples concrets de transformation digitale racontées par des professionnels des technologies numériques et de l'intelligence artificielle pour inspirer et guider d'autres entreprises à réinventer leurs métiers et leurs process, indique SAP dans un communiqué.

"De plus en plus d'entreprises en Afrique francophone entreprennent le voyage vers la résilience et la durabilité en faisant le choix de l'innovation et la transformation et ces mêmes entreprises cherchent à se différencier par la performance en optant pour l'avantage concurrentiel qui les distinguera dans leurs secteurs d'activités, dans leurs process métiers, dans le rôle qu'occupent leurs dirigeants et leurs équipes, ainsi que dans la force de leurs réseaux de partenaires", souligne l'entreprise.

Selon SAP, ce recours aux services et technologies numériques représentent une force motrice pour une croissance innovatrice et durable en Afrique, particulièrement en ce temps de relance économique où les dirigeants d'entreprises ont plus que jamais besoin d'être outillés pour une sortie de crise résiliente avec des choix stratégiques et opérationnels aussi performants que compétitifs.

L'alliance Smart Africa: L'Afrique s'approprie les opportunités d'un marché numérique unique

Les chefs d'états et de gouvernements africains se sont fixés comme ambition de transformer l'Afrique en un marché numérique unique visant à accélérer le développement socio-économique durable en propulsant le continent dans une économie de connaissance et ce grâce à l'accès aux technologies numériques, souligne SAP qui note que l'Alliance Smart Africa témoigne de l'engagement de 54 pays africains, dont l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, à mettre en place un écosystème réglementaire propice à l'innovation des approches de développement économique afin de transformer le continent africain en une économie numérique basée sur la connaissance.

Au cœur de cette alliance se trouve la mise en place de conditions de marché favorables, l'attraction de 100 milliards de dollars d'investissement à grande échelle et la création de nouvelles industries afin de faciliter la création de nouveaux emplois soutenus par le développement des compétences numériques. Parmi les projets phares de l'Alliance Smart Africa figure la vision d'un réseau africain unique où les services numériques stimuleront le commerce et le développement économique, favorisant ainsi la croissance inclusive du continent africain.

Alors que les décideurs politiques africains empruntent le virage digital en actualisant leurs politiques numériques, les institutions publiques et privées donnent la priorité à la dématérialisation de leurs process de gestion et de leurs métiers à travers la digitalisation de leurs écosystèmes pour conquérir les marchés de l'e-commerce, de l'e-banking et de l'e-gouvernement. Plusieurs pays africains s'engagent à atteindre l'équité économique régionale et réduire la fracture numérique qui freine la productivité, l'inclusion, l'innovation et la croissance durable.

Le futur des entreprises africaines se joue maintenant

La mise en place d'un marché numérique africain unique permettra aux entreprises en Afrique francophone de se développer et d'investir dans les technologies numériques boostées par l'or noir de la data et l'intelligence artificielle. En tant qu'acteur clé de la transformation numérique, SAP continue de multiplier ses initiatives de soutien à la mise en œuvre et renforcement de politiques numériques résilientes de sorte à faire participer toutes les entreprises, de la PME à la multinationale, dans le développement économique et numérique local, régional et mondial.

L'événement 100% digital Sapphire Now a été un conclave de nombreux dirigeants d'entreprises africaines et d'experts de référence en technologies numériques pour partager les retours d'expériences transformationnelles de leurs entreprises et leurs impacts sur la rentabilité de leurs investissements et activités.

Plusieurs solutions innovantes adossées à des modèles de réussite et de performance ont été adressées lors des sessions dédiées à l'Afrique francophone autour des thématiques clés de tout process transformationnel d'une entreprise, à savoir la transformation numérique "tout en un" à travers l'offre Rise with SAP, l'enjeu d'une chaine d'approvisionnement performante, la gestion des expériences humaines en entreprise, les opportunités et défis de l'expérience client, ainsi que l'implémentation des process métiers dans la transformation digitale d'une entreprise résiliente.

Cité par le communiqué, le directeur général de SAP Afrique francophone, Hicham Iraqi Houssaini, a fait observer que "La force de SAP en Afrique francophone a toujours été sa capacité à fédérer ses compétences autour des projets de ses clients. Notre entreprise a pour socle d'excellence d'apporter des réponses adaptées aux enjeux et défis créés par les technologies numériques en accompagnant les entreprises en Afrique francophone à opter pour une vision de services adaptée à chaque entreprise et centrée sur la facilité d'usage et l'expérience client réussie, au lieu d'une vision de produits".

Pour sa part, le fondateur de Founa, premier supermarché en ligne en Tunisie, Karim Skik, a précisé qu"'a l'ère où le numérique devient vital pour la sortie de crise post-Covid, l'expérience client a pris une nouvelle dimension en devenant digitalisée, cross-canal et synonyme d'une expérience client globale homogène. Les entreprises en Afrique francophone se doivent d'innover pour anticiper le changement d'habitudes clients et établir des relations plus solides qui vont booster leur croissance".

Autant dire que cette réflexion vient à point nommée au moment où l'ensemble des pays Africains mettent les bouchées doubles pour une sortie de crise résiliente et durable vers un futur rayonnement économique et numérique de l'Afrique dans la région ainsi qu'à l'échelle internationale.

SAP est le leader du marché des applications d'entreprise. 77% des transactions financières mondiales passent par un système SAP. L'entreprise accompagne les organisations de toute taille et de tout secteur à mieux opérer. Les technologies de machine learning, d'Internet des objets (IoT), d'analytique avancée et de gestion de l'expérience aident les clients à transformer leur activité en "entreprise intelligente".