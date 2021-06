Maroc: Bangkok - Remise d'une décoration Royale à l'ex-ambassadeur de Thaïlande au Maroc

Bangkok — L'ex-ambassadeur de Thaïlande à Rabat, M. Darm Boontham, a reçu, mardi à Bangkok, le "Wissam Alaouite de l'Ordre de Commandeur", en reconnaissance de son action pour le renforcement des relations entre la Thaïlande et le Maroc.

Dans un communiqué, l'ambassade du Maroc à Bangkok a indiqué mercredi que "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu décerner le +Wissam Alaouite de l'Ordre de Commandeur+ à M. Darm Boontham, ex-ambassadeur de Thaïlande à Rabat, en reconnaissance de son action pour le renforcement des relations entre les deux pays".

Lors d'une cérémonie tenue à la Résidence du Maroc à Bangkok en l'honneur du diplomate thaïlandais, l'ambassadeur de SM le Roi en Thaïlande, M. Abdelilah El Housni a remis à M. Boontham le "Wissam Alaouite de l'ordre de Commandeur".

Cette cérémonie, organisée dans le respect des mesures sanitaires, a été rehaussée par la présence du Conseiller Privé du Roi de Thaïlande, S.E. M. Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya, et de hauts responsables du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, dont le secrétaire général M. Thani Thongphakdi, précise le communiqué.

Intervenant à cette occasion, M. El Housni a relevé que cette distinction Royale est une haute reconnaissance des efforts du diplomate thaïlandais et de son action soutenue pour le renforcement des excellentes relations liant les deux Royaumes dans les domaines politique, économique, scientifique et culturel.

Réitérant ses félicitations au diplomate thaïlandais, M. El Housni a appelé de ses vœux à la consolidation des relations liant les deux Royaumes dans tous les domaines, en prospectant de nouvelles opportunités et en renforçant davantage ces liens distingués dans l'esprit d'une coopération Sud-Sud entreprenante et prometteuse.

Dans ce sens, il a souligné qu'en dépit de la pandémie du Covid-19, les ambassades des deux pays ont célébré l'année dernière, respectivement à Rabat et à Bangkok, le 35ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, notant au passage que ces relations n'ont cessé de progresser au fil des ans, caractérisées notamment par des échanges de visites à tous les niveaux.

L'ambassadeur de SM le Roi, poursuit le communiqué, a passé en revue les résultats tangibles de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'éducation, du tourisme, du commerce, de l'investissement et de l'Islam modéré.

A cette occasion, il a souligné que la Thaïlande est devenue, en 2019, le 1er pays d'Asie du Sud-Est à bénéficier de la formation d'imams à l'Institut Mohammed VI des Morchidines et Morchidates, suite à l'accord que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a bien voulu donner à la demande formulée par les autorités thaïlandaises.

De son côté, M. Boontham s'est dit honoré de cette prestigieuse distinction Royale, qui revêt une grande signification et reflète l'exemplarité et l'excellence des relations entre les deux Familles Royales et entre les deux pays à tous les niveaux, tout en exprimant ses remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Après avoir rappelé que les deux pays ont célébré l'année dernière le 35ème anniversaire de leurs relations diplomatiques, il a relevé les énormes potentialités à saisir pour développer davantage les échanges tant sur le plan économique, culturel que sportif.

En réitérant son estime et sa profonde gratitude à SM le Roi pour cette distinction, M. Boontham s'est engagé à œuvrer, en tant que Directeur général du département chargé des Affaires africaines au ministère thaïlandais des Affaires étrangères, pour le renforcement des relations liant les deux pays et l'intensification de l'étendue de ces échanges d'autant plus que les deux Royaumes partagent les mêmes valeurs de paix, de démocratie et des droits de l'homme, conclut le communiqué.