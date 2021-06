Cote d'Ivoire: Perpétuité pour Guillaume Soro

L'ancien Premier ministre a été condamné par contumace pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

Guillaume Soro a été condamné, en son absence, à la prison à perpétuité par la justice ivoirienne ce mercredi. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat pour des faits commis en 2019.

La Cour d'assises a suivi les réquisitions du parquet à l'encontre de l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La Cour a également ordonné la confiscation des biens de l'ancien chef rebelle et de ses 19 coprévenus. La justice ordonne aussi la dissolution de son mouvement, Générations et peuples solidaires (GPS). Le mouvement est accusé de se livrer à des "actes subversifs". Les condamnés doivent verser un milliard de francs CFA à l'Etat ivoirien.

La Cour d'assises a également suivi les réquisitions du parquet pour trois autres principaux accusés. Il s'agit de l'ex-chef de protocole de Guillaume Soro, Souleymane Kamagaté, dit Soul to Soul, de l'ancienne ministre Afoussy Bamba, l'ancien chef de la communication de Guillaume Soro, Moussa Touré.

Deux des frères de Guillaume Soro et son ancien bras droit et ancien ministre Alain Lobognon ont été condamnés à 17 mois de prison pour "troubles à l'ordre public".

Insurrection civile et militaire

Le jugement rendu n'est pas différent de ce qu'a prédit le président Alassane Ouattara. "Pour lui, ce sera la prison à perpétuité", avait déclaré le chef de l'Etat ivoirien au sujet de Guillaume Soro, son ancien allié. Guillaume Soro était accusé d'avoir fomenté, avec ses partisans, une "insurrection civile et militaire" en vue de renverser le pouvoir lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019. Le scrutin présidentiel devait se dérouler moins d'un an après, en octobre 2020. Il a été remporté par le président sortant Alassane Ouattara qui a entamé un troisième mandat.

Guillaume Soro et ses coprévenus étaient accusé de "complot", "tentative d'atteinte contre l'autorité de l'Etat" ainsi que de "diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations".

Plus de détails à suivre....