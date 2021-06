Afrique: Entrepreneuriat digital - La Fondation Didier Drogba et 01Talent Africa s'unissent pour accompagner les jeunes talents africains

La Fondation Didier Drogba et l'Agence de promotion des talents africains 01Talent Africa ont signé le 18 juin, à Abidjan, un partenariat stratégique pour mener des actions de transformation du paysage éducatif et améliorer l'écosystème entrepreneurial digital africain.

Dès le mois de septembre, une grande campagne panafricaine sera donc lancée pour identifier et révéler les talents et entrepreneurs du numérique. La sélection des candidats, a expliqué Deror Sultan, co-fondateur et Pdg de 01Talent Africa, se fera par des tests en ligne, accessibles à tous et ne nécessitant aucune connaissance préalable en informatique.

Sous la forme de jeux, ces tests permettent de repérer et mesurer les aptitudes cognitives, la créativité et la motivation des candidats, afin d'identifier les meilleurs talents numériques qui n'auraient pu être repérés par les systèmes classiques.

« Les valeurs de la réussite sportive et du dépassement de soi pour atteindre un niveau d'excellence qui sont portées par Didier Drogba et sa Fondation, se retrouvent parfaitement dans le modèle éducatif porté par 01Talent Africa. C'est parce que nous partageons cette même vision d'un monde plus juste, plus inclusif et dans lequel la diversité est une ressource que la Fondation Didier Drogba a décidé de bâtir ce partenariat avec nous », s'est félicité Deror Sultan.

Pour sa part, Didier Drogba soutiendra : « l'Afrique est un continent jeune. Riche de cette force vive, ces jeunes sont au cœur de nos priorités. La Fondation Didier Drogba et moi-même en tant que président accordons une attention toute particulière à cette jeunesse en qui je fonde personnellement beaucoup d'espoir concernant l'avenir de notre continent. C'est pourquoi je suis enthousiaste à saisir l'opportunité de ce partenariat avec 01 Talents Africa, dans un souci constant de venir en aide aux jeunes africains, particulièrement aux plus démunis ».

Par cet accord, la légende du football africain, Didier Drogba, et sa fondation deviennent ambassadeurs internationaux de 01Talent. D'ailleurs, cet engagement s'inscrit parfaitement dans la mission première de la Fondation Didier Drogba qui est de soutenir les initiatives de développement économique locales, sous-régionales et continentales, et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en général mais plus spécifiquement des populations vulnérables.

L'agence 01Talent Africa, quant à elle, a pour ambition d'identifier, former et connecter au monde professionnel un million de jeunes talents dans les 10 prochaines années, par l'implantation de plus de 100 Zones d'intelligence collective (Zic), véritables accélérateurs de talents.

Ces zones comprennent notamment, un établissement d'apprentissage du codage, de l'ingénierie informatique et de l'innovation ; une zone de formation professionnelle destinée à accompagner la transformation digitale des entreprises locales et régionales et une agence de talents qui accompagnera la carrière des « 01Talent » issus des zones d'apprentissage du codage auprès des entreprises de l'écosystème partenaire.