Cote d'Ivoire: Formation et insertion des jeunes - Le ministère de la Promotion de la jeunesse et le groupe Condor signent une convention

La Côte d'Ivoire et l'Algérie ont la même vision en ce qui concerne la formation et l'insertion des jeunes. C'est dans ce cadre que le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, et le groupe Condor ont signé, le mercredi 23 juin 2021, une convention pour la formation et l'insertion des jeunes ivoiriens dans le domaine de l'électro-ménager.

Le document a été paraphé par le ministre Mamadou Touré et Halab Moustapha, président de Condor Academy. Ce mémorandum d'entente signé s'inscrit dans le cadre de leur expansion en Côte d'Ivoire. Il vise la mise en place de programmes de formation de jeunes, et d'échange d'étudiants et d'enseignants entre la Côte d'Ivoire et Condor Academy.

Par ailleurs, il est prévu à court terme la formation de 20 jeunes ivoiriens au sein de la Condor Academy en vue de leur insertion auprès des partenaires de distribution et de commercialisation du groupe en Côte d'Ivoire. Au cours de leur formation, ces 20 jeunes seront totalement pris en charge par ledit groupe en Algérie.

Le ministre Mamadou Touré s'est réjoui de la signature de cette convention qui offre, en plus de la formation, des opportunités d'insertion. C'est pourquoi il a salué cette initiative de l'entreprise Condor qui fait non seulement confiance à la Côte d'Ivoire en venant y investir mais mieux, décide d'offrir des opportunités d'insertion aux jeunes ivoiriens dans le secteur de l'électro-ménager.

Dass Mohamed Salah, directeur général adjoint du groupe Condor et chef de délégation, a expliqué que ce partenariat avec la Côte d'Ivoire est gagnant-gagnant et va donner un coup d'accélérateur à la coopération ivoiro-algérienne.