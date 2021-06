Congo-Brazzaville: Coopération - 5 millions d'euros de l'UE pour améliorer le fonctionnement de la police

L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Congo, Raul Mateus Paula, a annoncé le 23 juin à Brazzaville un financement de son institution destiné à appuyer le fonctionnement de la police congolaise. Il a fait cette annonce à l'issue d'un échange avec le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso en compagnie de l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau.

Il s'agit d'un projet novateur axé sur la professionnalisation et l'amélioration des méthodes de fonctionnement de la police que la France a aidé à faire éclore. « Ce projet va permettre à nos forces de police de travailler dans de meilleures conditions, d'améliorer leurs capacités d'intervention et d'être à l'écoute de façon plus professionnelle en ce qui concerne les préoccupations liées à leurs fonctions respectives », a expliqué Denis Christel Sassou Nguesso.

De son côté, le chef de la délégation de l'UE a indiqué que « la police est très importante car elle est un axe fondamental de souveraineté d'un Etat. Il faut des infrastructures adéquates et des formations inscrites dans la durabilité, afin d'améliorer l'action de la police. L'UE va financer le projet à hauteur de 5 millions d'euros ».

Raul Mateus Paula a signalé que ce projet anticipe la nouvelle programmation qui se profile à l'horizon. « Les accords de Cotonou prennent fin cette année. La nouvelle programmation qui va débuter s'étendra jusqu'en 2027. Bien que les montants n'aient pas encore été fixés définitivement, ce projet devance déjà cette nouvelle programmation », a-t-il dit.

Selon lui, « Il y a beaucoup de créativité au Congo et les jeunes aspirent au développement. Il y a aussi une mentalité à changer. Il faut orienter les jeunes vers d'autres secteurs porteurs tels que l'agriculture, mais aussi valoriser tous les métiers à l'instar de ceux en lien avec la plomberie et l'électricité. C'est très important pour le développement d'un pays, car tout le monde ne peut pas être fonctionnaire ».

L'amabassadeur de France a pour sa part déclaré que son pays et l'UE vont s'atteler à faire germer le projet. « Nous tenons beaucoup à ce que ce projet novateur dure dans le temps, car il s'agit de rapprocher la police de la population. Nous pensons que les citoyens congolais ont besoin d'avoir une police plus proche d'eux, plus à l'écoute et plus performante. Si nous pouvons contribuer à cette œuvre, nous en serions ravis », a-t-il renchéri.