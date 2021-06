Afrique: CPI - Les Coalitions de l'Afrique francophone demandent au nouveau procureur de corriger les erreurs commises par l'ex procureure

Dans une déclaration des Coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI relative à la prise de fonction du nouveau procureur M. Karim Khan, elles ont demandé au nouveau procureur de corriger les erreurs commises par l'ex-procureure.

Elu comme Procureur de la CPI le 12 février 2021, pour un mandat de neuf ans, conformément à l'article 45 du Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, M. Karim Asad Ahmad Khan QC a prêté serment le 16 juin 2021. Il a ainsi pris fonction officiellement fonction en tant que troisième Procureur de la Cour pénale internationale, en remplacement de Mme Fatou Bensouda.

Les Coalitions de l'Afrique Francophone pour la CPI ont demandé au nouveau procureur de tirer les leçons du passé et corriger les erreurs commises par l'ex procureure en RDC, RCA, Côte d'Ivoire, Ouganda et Kenya. Elles demandent au procureur de mettre l'accent, en particulier sur la durée et la stratégie des enquêtes. Au nouveau Procureur, les Coalitions demandent de revoir la stratégie de divulgation et de communication qui doit être adaptée au contexte local.

Le Procureur devrait continuer le travail de dissuasion entamé par l'ancien procureur. Il devrait selon les Coalitions s'appuyer fortement sur la société civile en instaurant un partenariat franc et objectif. Les Coalitions préconise au nouveau procureur d'établir un véritable dialogue entre l'UA et la CPI. « C'est à ce prix que nous pourrons avoir une CPI juste, efficace, indépendante et impartiale », estime Ali Ouattara, Coordonnateur pour les Coalitions de l'Afrique Francophone pour la CPI.

Organisations Signataires :

1. Coalition Burundaise pour la CPI

2. Coalition Centrafricaine pour la CPI

3. Coalition Guinéenne pour la CPI

4. Coalition Ivoirienne pour la CPI

5. Coalition Malienne Pour la CPI

6. Coalition Marocaine pour la CPI

7. Coalition Tchadienne pour la CPI