Sénégal: Démarrage des travaux du Port de Ndayane - Macky Sall presse le pas

Le président Macky Sall a encore montré, en Conseil des ministres de ce mercredi 23 juin, l'importance qu'il accorde au port de Ndayane.

En effet, il a demandé au ministre en charge de l'économie maritime et de la coopération, d'exécuter les diligences en liaison avec la direction de DPWorld, pour assurer un démarrage dans les délais du projet du Port de Ndayane.

Par ailleurs, le président de la République a félicité le gouvernement pour « les réalisations inaugurées, les projets lancés, les actions de financement renforcées, ainsi que les initiatives sectorielles de développement amorcées, notamment, dans le cadre du Programme d'investissements prioritaires de la région de Matam, sur la période 2021-2024, qui suscite beaucoup d'espoir pour les populations ».

En ce sens, il demande, dès lors, au ministre des finances et du budget et au ministre de l'économie, du plan et de la coopération, d'assurer, en relation avec celui en charge du suivi du Pse et leur collègue de l'aménagement et du développement des territoires, la revue régulière et le suivi trimestriel, à Matam, de l'état d'exécution du programme en liaison avec le gouverneur de région et les acteurs territoriaux.

Dans la foulée, il invite, enfin, les membres du gouvernement, à préparer les prochaines tournées économiques, particulièrement dans les régions de Louga, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor où il sera procédé au lancement de l'Agropole Sud, des travaux de la route Senoba-Ziguinchor et à l'inauguration du barrage d'affiniam nouvelle génération.

Le chef de l'Etat demande, dans cet élan, aux ministres en charge des finances, du plan et de l'aménagement des territoires, de lui faire parvenir l'état exhaustif des investissements publics exécutés ou en perspective, dans les régions à visiter, en cohérence avec les contenus dynamiques du Plan national d'Aménagement et de Développement territorial (PNADT).