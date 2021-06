Cote d'Ivoire: Transport aérien/Workshop - Air Sénégal à la rencontre des agences de voyage d'Abidjan

« Nous sommes en Côte d'Ivoire pour rencontrer essentiellement le réseau de distribution, c'est-à-dire les agences de voyage, mais aussi les corporate et les entreprises qui ont à voyager énormément... », a indiqué Saoudatou Ndongo, Directrice de vente et de la distribution, le 22 juin 2021, à Abidjan-Cocody.

C'était à l'occasion d'un workshop tenu par ladite compagnie, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, qui a annoncé des vols sur les Etats-Unis. « Aujourd'hui la grande nouveauté, c'est que nous allons desservir Etats-Unis avec des vols sur New-York, Washington à partir du 2 septembre 2021 », a-t-elle fait savoir.

Pour cela, elle a indiqué que sa compagnie a besoin d'aller à la rencontre des partenaires agents de voyages qui sont des prescripteurs incontournables dans plusieurs pays africains. Tout ceci pour sensibiliser le marché de cette destination qui dira-t-elle, est très importante pour sa compagnie. Selon Mme Saoudatou Ndongo sa compagnie propose un temps de transit de 2 heures à Dakar pour pouvoir se rendre aux Etats-Unis. Il ne sera donc plus question de visa de transit à chercher et les voyageurs africains n'auront plus besoin de passer par l'Europe. « Cela va améliorer l'expérience client avec des tarifs attractifs », a-t-elle fait remarquer.

Avec la compagnie ivoirienne, Air Côte d'Ivoire, Mme Saoudatou Ndongo a indiqué qu'il faut travailler à pousser encore plus leur collaboration. Et ce, pour que le réseau d'Air Côte d'Ivoire et celui d'Air Sénégal se confondent.