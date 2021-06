Sénégal: Innovations - Papa Amadou Sarr met en exergue les atouts du Sénégal

Dakar — Le Délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a mis en exergue les différents atouts pouvant faire du Sénégal "un pôle de référence pour l'innovation en Afrique".

"Nous pensons que le Sénégal peut être un pôle de référence pour l'innovation en Afrique" grâce aux "potentialités" dont il dispose, a dit Papa Amadou Sarr, mercredi, à la clôture du Clôture du sommet régional Afrique de l'Ouest d'Africarena.

Cette rencontre de deux jours (22 et 23 juin) s'est tenue Dakar, à l'initiative de AfricArena, un accélérateur d'écosystèmes technologiques africains, en partenariat avec la DER/FJ et le projet ITC United Nations #FastTrackTech Africa.

La conférence était axée sur les pitchs (présentation) de plus de 20 startups opérant dans la région, ainsi que des discours et des discussions de groupe des plus grands esprits du monde des affaires, de la technologie et de l'investissement en Afrique de l'Ouest.

Parlant des potentialités du Sénégal dans un document dont l'APS a eu connaissance, Papa Amadou Sarr a cité une population de 15 millions d'habitants dans un marché de la CEDEAO de 350 millions d'habitants, un PIB à 6,8% en 2019, une loi sur les start-up (startup Act), la stabilité́ politique, une monnaie stable, un statut de point d'entrée pour les investisseurs désireux d'investir en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone.

A cela s'ajoutent "8 heures Vol Direct New York-Dakar, 5 heures vol direct Paris-Dakar et 8 heures vol direct Dakar-Dubaï".

Il a également évoque le statut de la DER/FJ "première entité gouvernementale en Afrique de l'Ouest opérant en tant qu'investisseur pour les startups et les PME numériques en phase de démarrage avec une réelle expérience et une connaissance approfondie de l'écosystème numérique (... )".

Papa Amadou Sarr a parlé d'un fonds actif de 25 millions USD avec un objectif de 100 millions USD et la construction du centre d'innovation Mohamed Bin Zayed pour l'Entrepreneuriat et l'Innovation dont l'ouverture est prévue en 2023.

Ce centre est conçu "comme le futur plus grand Campus de startups en Afrique avec près de 30 000 mètres carrés (..) où nous allons gérer des programmes internationaux d'incubation et d'accélération, des événements (Big data, Blockchain, etc.), des formations, des fab labs, des investisseurs, des laboratoires numériques pour les entreprises, une école de codage, des espaces de co-working", a-t-il souligné.

Papa Amadou Sarr dit avoir noté, qu'au cours du sommet, "des conférenciers de haut niveau ont partagé leurs réflexions sur la construction de ponts entre nos écosystèmes et nos solutions pour rendre nos startups plusattrayantes pour l'investissement".

"Nous avons également reçu un message positif fort sur le potentiel et le pouvoir de la technologie en tant qu'effet de levier dans tous les secteurs clés de nos économies", a-t-il dit.

"Il est maintenant de notre responsabilité de prendre ces analyses, réflexions, idées et opportunités partagées au cours des dernières 72 heures et de les transformer en actions concrètes pour plus de synergies dans nos actions", a-t-il soutenu.