Sénégal: Activités de promotion culturelle - Le Grand Carnaval de Dakar se tiendra les 26, 27 et 28 novembre prochains

La deuxième édition du Grand Carnaval de Dakar se tiendra du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021. Ce grand événement dont le lancement de la présente édition a été effectué ce 23 juin par le ministère de la culture et de la communication en présence de l'initiatrice Fatou Kassé Sarr, directrice générale de Labell'Com et d'autres partenaires dont la ville de Dakar, vise à « valoriser et à promouvoir la diversité culturelle du Sénégal » et contribuer, par la même occasion, à la promotion touristique, gastronomique entre autres.

Ça y est! La deuxième édition du Grand Carnaval de Dakar a été lancée hier à la Maison de la culture Douta Seck. Le lancement a été fait par Khoudia Diagne, directrice des arts au ministère de la culture et de la communication au point de presse tenu en prélude au Carnaval qui doit se tenir du 26 au 28 novembre prochain. Mme Diagne a indiqué, à cette occasion, « tout l'engagement du ministère de la culture et de la communication à accompagner cet événement important dans la promotion culturelle et touristique du pays ».

L'initiatrice et promotrice du Grand Carnaval de Dakar s'est montrée toute joyeuse de se voir entourée de partenaires de choix tels le ministère de la culture et de la communication, la Ville de Dakar, l'Agence sénégalaise de promotion touristiques entre autres. Tout de même, Fatou Kassé Sarr les a invités à s'approprier davantage le Grand Carnaval de Dakar qui est devenu un rendez-vous majeur dans l'échiquier culturel du pays.

A l'en croire, cette deuxième édition fera participer les acteurs culturels des 14 régions du Sénégal, les artisans, les acteurs touristiques et la culture urbaine. « Nous avons planifié une tournée nationale que nous venons d'achever », confie Fatou Kassé Sarr. Selon qui, « cet événement est une démarche engagée qui se veut représentative de ce que nous sommes; qui se veut inclusive et participative ».

« Nous avons donc entrepris une tournée à l'intérieur du pays et nous avons rencontré, dans chaque région, les acteurs culturels réunis autour des directeurs de centres culturels régionaux. », confie-t-elle. Avant de souligner que durant trois jours, tout acteur culturel, artisanal, traditionnel ou contemporain a la possibilité de s'exprimer devant un public national et international.

Fatou Kassé Sarr s'est adressée aux autorités sénégalaises pour plus de soutiens au Grand Carnaval de Dakar. En ce sens, elle confie : « Je lance un appel au président de la République, au ministre de la culture pour qu'ils s'engagent encore plus à nos côtés. » Et d'ajouter : « Nous lançons également un appel aux maires qui ont la culture en compétence et au secteur privé pour qu'ils soutiennent cet événement qui est structurant et qui participe aussi à la construction des bases d'une véritable industrie culturelle. »