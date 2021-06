Ile Maurice: Météo - Une température jusqu'à 13°c attendue

Les couettes et les vêtements chauds doivent être à portée de main.

La station météo de Vacoas ne prévoit pas une hausse de température durant les prochains jours. Il fera 13°C sur le plateau central pendant la nuit et 19 à 20°C à Port-Louis. La température dans les régions côtières variera entre 18 et 19°C pendant la soirée. Cette situation persistera durant les prochains jours. «La baisse de température en cette période de l'année n'a rien d'exceptionnel. Les mois de juin et de juillet sont réputés pour être les plus froids. C'est le pic de l'hiver», déclare un prévisionniste.

D'ailleurs, la température la plus basse de ces derniers jours a été enregistrée à Mare-aux-Vacoas et Grand-Bois, soit 13°C. C'est un anticyclone au sud-ouest des Mascareignes qui fait souffler un vent froid dans la région. Le ciel sera couvert dans les hauts au cours de la journée alors que le soleil sera au rendez-vous dans le Nord et dans l'Ouest.