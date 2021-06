Madagascar: Livre - « L'île rebelle » d'Anne Guillou, une vue en plongée

Sociologue reconnue en France, Anne Guillou a sorti « L'île rebelle », un livre aux écrits sans fard sur les événements de 1947. Une plume diachronique à souhait.

Les nouveaux livres sur la guerre d'Indépendance de Madagascar sont rares actuellement. « L'île rebelle » d'Anne Guillou sorti cette année aux éditions « Skol Vreizh » est un livre sur les évènements de 1947. Qui, qu'on le veuille ou non, a été pour quelque chose pour l'Indépendance « effective » du 26 juin 1960. Et avec cette sociologue, dont les recherches concernant la période 1947 semblent être extrêmement pointues, ce livre d'histoire prend des airs de redécouvertes. Intéressant quand elle parle des malheurs des tirailleurs malgaches, engagés pour la seconde guerre mondiale. Ce passé douloureux, à travers la plume de cette scientifique, permet d'avoir du recul en suivant l'histoire d'Antara. Personnage principal venant d'Ambila, dans l'Est de « L'île rebelle ». Beaucoup de non-dits sur les massacres perpétrés par les colons français sont mis en lumière par Anne Guillou. Concis et précis, il a suffi de 186 pages pour marquer cette période douloureuse et récente de l'histoire de Madagascar.

« Anne Guillou est une sociologue, romancière, nouvelliste et essayiste. Elle a fait ses études de sociologie à la Sorbonne. Elle a exercé en qualité de chargée d'études au Bénin (ex-Dahomey) de 1966 à 1970. Recrutée maître de conférences de sociologie à l'Université de Madagascar, elle y a mené des recherches sur le sous-développement et spécialement les conditions de vie des femmes. Rentrée en France en 1976, elle est nommée maître de conférences de sociologie à l'Université de Nantes. Docteur d'État de sociologie en 1987; grâce à sa thèse Les Femmes, la Terre, l'Argent; Anne Guillou a développé ses recherches en sociologie rurale et, plus particulièrement, en sociologie des femmes rurales, de l'espace rural et des rapports sociaux en milieu rural, mais aussi sur les élus du Finistère. Nommée Professeur de Sociologie à Brest, à l'UBO en 1991, elle y crée le département de Sociologie et y a exercé jusqu'à sa retraite en 2003. »