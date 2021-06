Madagascar: Participation citoyenne stratégique de la Jeunesse de Sava - Place au développement socio-culturel

Lorsqu'on évoque la région Sava, on pense à cette région riche et productrice de vanille qui abrite les milliardaires du pays.

Pourtant, elle a en son sein, une profonde pauvreté souvent méconnue. Depuis 2020, la région connaît une accentuation de la pauvreté en milieu urbain, tant en termes d'incidence que dans sa profondeur, et notamment dans sa contribution à l'incidence régionale globale.

En effet, tous les indices relatifs à ce milieu ont pratiquement doublé entre 2020 et 2021. Si toutes les populations actives, sans exclusion, contribuent de manière effective dans le processus de développement, cette participation va au-delà de l'assistance aux "pauvres" et leur propose de renforcer leurs capacités à prendre en charge leur propre destin. D'où la création du « projet participation citoyenne stratégique de la jeunesse de Sava. Le projet se donne pour ambition de faire connaissance avec la jeunesse, la mobiliser à réfléchir et agir au niveau de la communauté et des organisations, pour contribuer au développement socioculturel et économique de sa localité. Le concept joue ainsi un rôle déterminant dans les chances de réussite des stratégies de lutte contre la pauvreté dans la région.

Les processus qui mènent à la pauvreté affectent différemment et à des degrés divers, les hommes et les femmes. L'inégalité entre les hommes et les femmes est une cause majeure de pauvreté, non seulement chez les femmes mais également en terme général, alors les acteurs s'engagent à l'égalité des genres.