Madagascar: Festivités - La Teinturerie accueille Mashmanjaka Hazavagna Band

En guise de célébration des festivités de l'Indépendance, la Teinturerie à Ampasanimalo propose un concert de Mashmanjaka Hazavagna Band demain à partir de 19 h.

La musique engagée de cette formation correspond bien au contexte actuel. Chantant les mérites de la Grande Île, ses espoirs, ses doutes et ses combats, il est connu dans le milieu de la musique urbaine comme l'un des meilleurs groupes de reggae, ragga... de la musique spirituelle, comme le lead-vocal le qualifie.

On ne peut plus dire que Mashmanjaka Tsirefesimandidy, fondateur du band, appartient à la nouvelle génération. Cela fait plus de vingt ans qu'il œuvre dans ce secteur, avec toujours le même message. Celui de la fraternité, de la liberté et du patriotisme assumé. Des titres comme « Never give up the fight », où il lance un appel à tous les Malgaches à ne jamais baisser les bras, « Mbola mahadigny », « No slack » sont déjà sur les lèvres des inconditionnels.

Né à Farafangana, Mashmanjaka ressentait déjà les valeurs communautaires dès sa tendre enfance. Plus tard, arrivé à Antananarivo il a surtout connu le succès avec le groupe « Shao Boana ». Un phénomène du rap dans les années 2000. Puis après quelques années de silence, il est revenu en force avec un style qui lui est propre. Son identité musicale est maintenant reconnue et appréciée par les jeunes de la capitale et d'ailleurs. Son message passe.