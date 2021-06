Madagascar: Judo / JO Tokyo - Damiella Nomenjanahary qualifiée

Une judokate malgache montera sur le tatami du Nippon Budokan de Tokyo

Meilleure judokate malgache du moment, Damiella Nomenjanahary a validé son ticket pour les Olympiades de Tokyo. L'annonce a été faite par le président de la Fédération malgache de judo (FMJ), et non moins président de l'Union africaine de judo (UAJ), hier, sur les réseaux-sociaux. Ses efforts des trois dernières années ont porté leurs fruits. En participant à 9 grandes compétitions internationales, de septembre 2018 à juin 2021, elle a totalisé 667 points. La judokate du CSS Toliara est classée à la 63e place, et fait partie des judokates qualifiées pour le quota continental aux côtés de la Cap-Verdienne, Sandrine Billiet. Cette année, Damiella a terminé à la 7e place aux Championnats d'Afrique de Dakar, au mois de mai. Elle a été engagée aux mondiaux de Budapest au mois de juin. Damiella a suivi des études au Japon en 2018 ; elle a pu concilier judo et études.

Au cours de son séjour au Japon, elle a pu se perfectionner et participer aux tournois de Grand Chelem d'Osaka, de Paris et de Düsseldorf. Lors des deux dernières éditions des JO, le judo a qualifié des athlètes à l'image de Fetra Ratsimiziva en 2012 à Londres, et Asaramanitra Ratiarison, en 2016 à Rio de Janeiro.

Fin de carrière. " C'est avec un cœur lourd, mais l'esprit serein que je vous adresse ce petit message. Comme vous le savez, j'avais annoncé que les JO de Tokyo seraient ma dernière compétition avec la sélection malgache. J'ai donné le meilleur de moi-même, mais malheureusement d'autres ont été meilleurs et je ne serai pas à ce rendez-vous. Je ne vais pas vous cacher ma déception, un sentiment de fatigue émotionnelle et physique, 5 ans de sacrifice, d'efforts, d'investissement pour rater l'objectif final que sont les Jeux Olympiques ", a publié Fetra Ratsimiziva. Sa dernière compétition était sa participation aux Championnats du monde de Budapest.

Le judoka de Toulouse va mettre un terme à sa carrière. En 12 ans de carrière, il a été 3 fois médaillé continentaux, 3e aux Jeux africains ; il a obtenu des médailles aux Jeux des Îles, une qualification aux JO de Londres 2012 et des médailles à l'issue des tournois internationaux de France.