Madagascar: Challenge Airtel Mandresy - La Renault Kwid à Fara, un revendeur à Fort-Dauphin

Il s'appelle Fara. Il est originaire de Fort-Dauphin. L'heureux gagnant du premier lot du Challenge Airtel Mandresy a rejoint la capitale pour prendre possession de sa toute nouvelle Renault Kwid, premier lot de la 7éme édition de ce challenge, organisé par Airtel Madagascar pour motiver et récompenser ses revendeurs éparpillés dans toutes les régions de l'île.

Un rêve devenu réalité pour ce revendeur de puces Airtel à Fort-Dauphin depuis 2015. La bonne nouvelle, il l'a apprise le 16 avril dernier lors du dernier tirage du challenge Airtel Mandresy diffusé en direct sur la page Facebook d'Airtel Madagascar. Comme il n'a pas pu rejoindre immédiatement la capitale, en raison de la fermeture des routes nationales, ce n'est que maintenant qu'il a pu faire le déplacement pour récupérer son précieux lot.

Événement à la hauteur

Soucieux de mettre en valeur les efforts et la chance de l'heureux gagnant, l'opérateur a organisé, hier à l'Hôtel Ibis, un évènement à la hauteur de l'envergure du challenge pour la remise officielle du gros lot : une Renault Kwid flambant neuve. « Cette cérémonie est une marque de fierté pour Airtel Madagascar. Nous avons une fois de plus relevé un défi de taille. Celui d'encourager l'esprit d'entreprise, tout en boostant nos activités à travers la vente de cartes SIM. Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence et la performance. Nous sommes honorés de compter parmi nos partenaires, un revendeur dévoué et consciencieux tel que Fara. Il fait partie des challengers de haut niveau dans le cadre de cette compétition. Il est parmi ceux qui se sont démarqués en effectuant le maximum de ventes.

« Cette belle Renault Kwid toute neuve est largement méritée », a déclaré Eddy Kapuku, DG d'Airtel Madagascar en marge de l'événement. En bonus, le grand chanceux a pu visiter la capitale malgache pour la toute première fois. Il a pu apprécier les quatre coins de la ville des Milles et ses nombreuses attractions, en compagnie de quelques représentants d'Airtel Madagascar en cette veille de la fête nationale. Il rejoindra sa ville natale dans quelques jours, et il a hâte de retrouver les siens pour célébrer cette victoire.

25 gagnants

Fara n'est pas le seul heureux de ce challenge, destiné à valoriser les forces de vente et récompenser les partenaires les plus dynamiques et les plus performants. En tout, ils sont 25 revendeurs à avoir gagné des lots comme des motos, des TV Smart 40", des smartphones ainsi que des t-shirts. L'événement d'hier s'est déroulé dans une ambiance respectant les règles sanitaires en vigueur. Dans le même esprit, mais sûrement avec de nouvelles formules pour encourager les participations, l'opérateur annonce déjà la tenue de la 8ème édition d'Airtel Mandresy, dans les prochains mois.