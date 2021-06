Cameroun-Burkina Faso - Le nouvel ambassadeur en poste

Saïdou Zongo a présenté les copies figurées de ses lettres de créance hier au ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella.

Le ministre des Relations extérieures (Minrex), Lejeune Mbella Mbella, a reçu hier le nouvel ambassadeur désigné de la République du Burkina Faso au Cameroun. Saïdou Zongo est allé lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Les deux personnalités se sont entretenues pendant plus d'une quarantaine de minutes. Le temps de passer en revue la coopération entre Yaoundé et Ouagadougou.

Une coopération maintenue active grâce à d'importants accords entre les deux Etats. Les plus récents étant l'accord-cadre de coopération entre les gouvernements des deux pays et le mémorandum d'entente entre le ministère camerounais des Relations extérieures et celui burkinabé de la Coopération régionale. Ces instruments juridiques ont été signés en juillet 2010 à Ouagadougou.

Saïdou Zongo dispose d'une longue et riche expérience dans les domaines de la diplomatie, des Relations internationales et en Economie publique. Sur le plan professionnel, il a occupé de nombreux postes de responsabilité au sein du ministère des Affaires étrangères de son pays. Il y aura par exemple été, de 2012 à 2013, directeur Europe, Amérique, Océanie et Caraïbes.

De 2013 à 2015, il sera directeur général des Relations multilatérales et de la coopération régionale. Mais avant, il avait déjà séjourné comme premier conseiller de l'ambassade du Burkina Faso en République italienne. Au terme de cette période de rodage, Saïdou Zongo sera nommé ambassadeur, représentant du pays du Burkina Faso à Vienne, en République d'Autriche.