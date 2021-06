Afrique: Stratégie gazière - Le Sénégal renforce son partenariat avec la Chambre africaine de l'énergie

La Chambre africaine de l'énergie (Aec) promet d'aider le Sénégal à attirer les investisseurs pour l'exploitation du gaz. Il est, à cet effet, invité à prendre part au prochain « African Energy Week » qui aura lieu du 9 au 12 novembre 2021 en Afrique du Sud.

Le Ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima, et les responsables de Petrosen et Cos-Petrogaz ont rencontré les responsables de la Chambre africaine de l'énergie (Aec, en anglais), informe un communiqué reçu hier. La rencontre avait pour but d'échanger sur le développement du gaz naturel, les stratégies de monétisation, la transition énergétique, comment attirer les investissements et favoriser un mix énergétique équilibré.

« Aec continuera de travailler afin d'encourager le Sénégal dans ses diverses initiatives destinées à attirer les investissements dans le pays et offre une plateforme comme « African Energy Week » pour que les responsables sénégalais et les entreprises locales puissent se promouvoir eux-mêmes », déclare NJ Ayuk, Directeur exécutif de la Chambre africaine de l'énergie.

Depuis la découverte de plus de 450 milliards de m3 de gaz, en 2016, le flux d'Investissement direct étranger a cru dans les réserves gazières offshore du Sénégal, incluant notamment les 4,8 milliards de dollars destinés au développement du projet Grand Tortue-Ahmeyim dirigé par Bp et Kosmos Energy. « Les leaders comprennent que dans un contexte de transition énergétique, le Sénégal, les pays occidentaux et nous devons travailler afin de trouver une solution équilibrée visant à atteindre nos objectifs communs », a ajouté NJ Ayuk.

La Chambre africaine de l'énergie a également invité les acteurs du secteur de l'énergie du Sénégal à participer au prochain événement de la Chambre sur l'industrie qui aura lieu au Cap, en Afrique du Sud, et nommé « African Energy Week ». Cette rencontre rassemblera l'élite de l'énergie du continent du 9 au 12 novembre 2021.