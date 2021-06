Madagascar: Approvisionnement - Le supermarché en ligne se développe

Du nouveau dans le domaine de la distribution. Supermarché.mg fait gagner du temps et des produits de qualité.

Faire son achat des produits alimentaires en ligne est déjà possible à Antananarivo. Le Supermarché.mg propose ce service aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour s'approvisionner en produits de grandes consommations. « Notre service permet à tout le monde de faire ses courses depuis chez lui ou son bureau. Nos clients n'ont pas à se casser la tête, tout en gagnant du temps. Nous leur ramenons des produits de qualité, d'une fraîcheur incomparable, car c'est dans les marchés des paysans que nous faisons leurs emplettes, au petit matin », parle de son projet, Manitra Andriamitondra, fondateur et Chief Executive Officer (CEO) de Supermaché.mg.

Ces produits sont livrables à domicile ou récupérables au bureau de ce t te entreprise à Analakely. « Nos livreurs circulent à vélo. C'est un peu compliqué de maintenir les produits frais jusqu'à la livraison, avec ce moyen de transport. C'est notre défi d'apporter de l'amélioration pour apporter des produits frais et de qualité à nos clients. Nous visons l'excellence », rajoute-t-il. Cela fait trois ans que Supermarché.mg offre ses services d'achat et de livraison des produits alimentaires aux habitants d'Antananarivo et des périphéries. Cette entreprise se développe. Deux mille personnes ont déjà demandé ses services, depuis sa création, en 2018.

Leader

Prochaine étape pour cette petite entreprise, la réalisation d'une levée de fonds auprès de Miarakap, une société d'investissement à impact dédié au financement et à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des startups malgaches. Supermarché.mg pourra renforcer davantage sa position sur le marché, s'affirmer comme leader et satisfaire au mieux les attentes des ménages au meilleur prix, avec le financement et l'accompagnement de Miarakap.

«Supermarché.mg est une startup qui répond à un réel besoin, celui de consommer de bons produits tout en gagnant du temps au quotidien. Elle est dirigée par un entrepreneur moderne, engagé et ouvert à la collaboration, et enfin, elle a su faire en trois ans les preuves de son dynamisme. Trois ingrédients réunis pour nous convaincre de l'accompagner dans un projet de développement passionnant qui comporte de multiples challenges! », déclare Emmanuel Cotsoyannis, le directeur général de Miarakap.