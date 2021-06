Tunisie: 65e anniversaire de l'armée nationale - Dévouement, patriotisme et don de soi

Ce sont des qualités qui forgent le caractère et tracent les contours de l'identité de l'armée nationale.

Notre armée fête, aujourd'hui 24 juin, ses 65 ans. Officiers, sous-officiers, soldats hautement engagés, bon anniversaire. A ceux qui veillent sur notre paix et sécurité, loin derrière les lumières de la cité, dans les zones à risque jusqu'à nos frontières, merci de nous avoir tant défendus. Au nord comme au sud de la Tunisie, ces hommes valeureux ne craignent point la mort pour la vie de la patrie. A toute l'armée nationale, toutes unités confondues, on tire, volontiers, le chapeau du salut. Bravo !

Mission accomplie

Au fil du temps, cette grande muette avait marqué tant de points. Au lendemain d'une indépendance durement conquise, sa fondation en 1956 a dû faire la souveraineté du pays. Une telle reconnaissance lui a valu estime et sympathie. Dévouement, patriotisme et don de soi sont, tout bonnement, des qualités qui forgent son caractère et tracent les contours de son identité. Un credo militaire, à vrai dire. Une culture qui s'apprend chaque jour. Mais aussi une manière de vivre à laquelle on adhère tous les jours. L'armée nationale n'a jamais été une école buissonnière. L'engagement jusqu'à la moelle étant une devise sacrée qui incarne son esprit et son comportement. Soixante-cinq ans déjà, un vrai parcours du combattant. Elle brille par ses interventions à temps : développement, formation professionnelle ou actions de secours lors des catastrophes naturelles, son rôle n'est plus à démontrer. Un exemple de discipline, de loyauté et de perfectionnisme. Missions d'outremer, elle n'a jamais failli à son devoir humanitaire. Elle répond toujours à l'appel de son Continent, mais aussi ailleurs, à d'autres pays d'Asie, en Cambodge, dans le cadre des opérations du maintien de la paix, sous les auspices des Casques bleus relevant de l'ONU.

Lutte antiterrorisme, une guerre atypique

Notre armée s'enorgueillit, aujourd'hui, d'une expérience si riche en compétences et un savoir-faire militaire qui l'a hissée à un statut privilégié. Une véritable armée républicaine ! Et pour cause ! Il n'était, alors, point étonnant de voir la population lui offrir, un jour, les fleurs de la révolution. Depuis, il y a avant et après 2011.

L'armée nationale a changé. Sa politique de défense aussi. Car, face au phénomène du terrorisme, de nouveaux défis s'imposent. D'autres enjeux se profilent à l'horizon. Nos forces armées, aux côtés des agents de sécurité, avaient, dûment, mené une guerre atypique.

Aguerries, elles continuent, d'ailleurs, à se déployer sur tous les fronts. Nombreux étaient ceux qui se sont, vaillamment, sacrifiés sur l'autel de la dignité. Mais, combien de fois la victoire leur était un allié si précieux ? Le moral étant ainsi au plus haut ! Il l'est encore, d'ailleurs. Bien que cela ait relativement usé l'homme et les moyens. Ainsi va la guerre !

L'appel du devoir ?

Certes, une telle force armée ne peut, en aucun cas, nous détourner d'une faiblesse à peine voilée. En termes de matériel et de logistique, mais aussi au niveau du potentiel humain dont l'armée a vraiment besoin. Sommes-nous face à un épuisement d'énergie, faute de campagnes de conscription et de mobilisation ? Aujourd'hui, l'accomplissement du service national ne semble guère un devoir obligatoire. Et encore moins une loi réellement en vigueur. Rejoindre l'armée, loin s'en faut ! Soit une réticence largement constatée. Son explication n'est, certes pas, individuelle, mais plutôt une tendance générale due, en partie, à la perception que l'on porte sur l'image d'une armée jusque-là insatisfaite. Cela est d'autant plus remarquable à l'orée des grandes mutations géostratégiques que connaît le monde entier. Il est temps de voir encore plus grand. Afin que l'institution militaire rayonne de mille feux. Mais tout cela ne peut nous faire oublier que seule l'armée nationale est restée, contre vents et marées, fidèle aux sublimes valeurs de la République. Etant à équidistance de tous les partis et idéologies, notre armée ne se plie qu'à la mère patrie.