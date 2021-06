Maroc: Avec une équipe B, le WAC s'en tire à bon compte à Berkane

Le Raja à l'assaut du DHJ pour garder contact avec les Rouges

Après deux cinglants revers face à la RCAZ en Botola et Kaizer Chiefs en Ligue des champions, les Rouges se sont ressaisis, mardi au stade municipal de Berkane, en disposant de la RSB par 2 à 0 en ouverture de la 23ème journée du championnat Pro D1 de football. Une victoire faite pour apaiser plus ou moins la tension dans la demeure wydadie, d'autant plus qu'elle est intervenue à quelques jours de la demifinale retour de la C1 continentale. Rencontre prévue samedi prochain à Johannesburg, lors de laquelle le WAC est sommé de renverser la donne en vue de remonter le handicap de l'aller : (0-1), et de décrocher le ticket de la finale qui aura lieu au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Une opposition abordée pied au plancher par les deux équipes qui restaient sur des défaites concédées lors de la précédente manche. La RSB qui se trouvait dans l'obligation de gagner afin de se rapprocher de l'ASFAR, troisième du classement, et le Wydad qui n'avait pas droit à l'erreur s'il voulait conserver ce matelas de points d'avance sur son poursuivant immédiat, le Raja. Les Berkanis se montraient d'entrée de jeu beaucoup plus entreprenants et il a fallu un Aissa Sioudi des grands jours pour avorter leurs actions. Le Wydad «B» aligné par Fouzi Benzarti, estimant en fin de compte, sous la pression du public et du bureau dirigeant, qu'il est temps pour que les cadres puissent bénéficier d'une courte pause, a pu tirer son épingle du jeu et a sorti un match correct, notamment en seconde période.

Une mi-temps durant laquelle les Casablancais ont scoré en deux temps grâce à Moncef Chrachem, auteur d'un fort joli but à la 50ème minute, et Zouheir Moutarraji à la 77ème minute. A l'issue de ce match, l'entraîneur du Wydad, Fouzi Benzarti, a tenu à louer la performance de son armada de réservistes, affirmant que « ce fut un match piège pour l'adversaire qui s'est projeté vers l'avant, tant qu'il a cru qu'il donnait la réplique à une équipe B du WAC ». Et d'ajouter que « nous avons bien tenu en défense et je m'attendais à ce qu'il y ait des brèches et c'est ce qui s'était produit ». Quant au le coach de la RSB, Juan Pedro Benali, il a indiqué : «Mon équipe aurait pu gagner mais l'expulsion de Mohcine Iajour a été le tournant du match. Le scénario de cette rencontre ressemblait à celui du match contre le SCCM où l'on a bien joué et perdu en fin de compte ».

Grâce à cette victoire, la 15ème de la saison, le WAC, qui devait se rendre hier à bord d'un vol spécial à Johannesburg, a conforté sa place de leader avec un total de 51 points, alors que la RSB partage provisoirement la 5ème loge avec le MAT, le MCO et l'OCS (30 pts). Par ailleurs, la Botola se poursuivra ce soir à partir de 19h15 par le match Raja-DHJ qui aura pour cadre le Complexe Mohammed V. Un match de grande importance pour les deux clubs, les Verts qui aspirent à rester aux trousses du rival wydadi et les Doukkalis qui sont bien loin d'être tirés d'affaire et doivent batailler dur pour fuir la zone des turbulences, sachant qu'ils seront privés lors de ce choc de trois joueurs, à savoir le capitaine Mehdi Kernass et Mohamed El Jaawani, blessés, ainsi que d'Abdelfettah Hadraf, suspendu.

Sur le papier, donc, la balance ne peut que pencher du côté du Raja dont l'entraîneur Lassad Chabbi pourrait procéder à un turn over de l'effectif, et ce en vue de préserver certains éléments pour le match retour de la Coupe de la Confédération, dimanche prochain à Casablanca, contre les Egyptiens de Pyramids (0-0). A rappeler en dernier lieu que le reste de cette journée aura lieu le week-end prochain avec trois matches samedi (MAT-MAS, MCO-IRT et RCOZ-CAYB) et autant dimanche (RCAZHUSA, SCCM-FAR et FUS-OCS).

Les demi-finales et la finale de la Coupe du Trône de futsal à Laâyoune Les demi-finales et la finale de laCoupe du Trône de football en salle auront lieu les 30 juin et 2 juillet à la salle couverte Al Hizam de Laâyoune, a annoncé la Ligue régionale Laâyoune-Sakia El Hamra de football. Ainsi, la première demi-finale opposera l'association Faucon d'Agadir au club Loukkous deKsarElKébir, et la deuxième se jouera entre Chabab Mohammedia et Fath Settat. La finale mettra aux prises le 02 juillet les vainqueurs de ces deux matches.