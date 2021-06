Ghana: Nomination de l'Evêque de Sekondi-Takoradi, S.E. John Baptist Attakru

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a nommé Évêque du diocèse de Sekondi-Takoradi (Ghana), le Révérend John Baptist Attakruh, du clergé de Sekondi-Takoradi, jusqu'à présent Administrateur apostolique Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis du même diocèse.

S.E. Mgr John Baptist Attakruh est né le 13 octobre 1957 à Juabo (Diocèse de Sekondi-Takoradi). Il est entré au petit séminaire de Sainte Thérèse à Elmina (1972-1979). Il a effectué sa formation de novice de la Compagnie de Jésus à Benin City (1980-1982). Après être devenu séminariste du diocèse de Sekondi-Takoradi, il a complété ses études philosophiques à l'Institut Saint Pierre Canisius de Kinshasa (1982-1985) et ses études théologiques au St. Peter's Regional Seminary de Cape Coast (1985-1989). Il a obtenu une licence en liturgie à l'Athénée pontifical Sant'Anselmo de Rome (1992-1995). Il a été ordonné prêtre le 30 juillet 1989.

Après son ordination, il a exercé les ministères suivants : vice-pasteur de la paroisse de l'Immaculée Conception à Asankragwa (1989-1991) ; vice-recteur du petit séminaire St Mary, aumônier de la St Mary's Boys Senior High School à Apowa et directeur des vocations du diocèse de Sekondi-Takoradi (1991-1992) ; directeur du centre pastoral et catéchétique St Kizito à Apowa ; directeur de l'office liturgique ; membre du collège des consulteurs ; membre du conseil presbytéral ; membre du conseil pastoral diocésain ; directeur du conseil pastoral diocésain. Centre pastoral et catéchétique de Kizito à Apowa ; directeur de l'Office liturgique ; membre du Collège des consulteurs ; membre du Conseil presbytéral ; membre du Conseil pastoral diocésain ; directeur diocésain des Œuvres pontificales missionnaires et membre de la Commission liturgique nationale (1996-1998) ; formateur et chargé de cours au Séminaire régional St. De 2004 à 2014, il a passé un congé sabbatique aux États-Unis où il a obtenu un Master of Science en administration de l'éducation de l'Université St. John's et a été aumônier du centre médical de l'hôpital Brookhaven Memorial et prêtre invité de l'église St. John the Baptist, diocèse de Rockville Center.

Par la suite, en plus d'avoir occupé certaines fonctions avant son séjour aux États-Unis, il a été : coordinateur du premier synode diocésain de Sekondi-Takoradi (2015) ; coordinateur diocésain de l'Année de la miséricorde (2016) ; membre de la Commission catéchétique nationale (2015-2020) ; curé de l'église Saint-François d'Assise, à Beahu (2016-2017). Depuis 2016, il est chargé de cours en liturgie au séminaire régional de St. Peter, depuis 2017, pasteur de l'église St. Ignatius, à la base aérienne de Takoradi et depuis 2020 jusqu'à présent administrateur apostolique Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis du diocèse de Sekondi-Takoradi.