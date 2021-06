Cote d'Ivoire: Musique jazz - Constant Boty en croisade pour le vaccin contre la Covid-19

Constant Boty, est un artiste chanteur ivoirien, auteur, compositeur, guitariste, producteur, arrangeur, médiateur et entrepreneur culturel. A cheval entre le Ghana, l'Afrique du Sud et les États-Unis, il a fait du jazz sa musique de prédilection qui l'a conduit sur plusieurs scènes à travers le monde.

Après son dernier album de 12 titres intitulé «Comme-ci, comme-ça», une œuvre-hommage à feu Kofi Annan, ex-Secrétaire général des Nations-unies, le jazzman ivoirien qui était dans nos locaux le 23 juin, revient dans les bacs avec une œuvre pour saluer la résilience des artistes et du monde culturel face à la pandémie mondiale du coronavirus qui a plombé l'industrie musicale et les arts.

Intitulé "Le journal du confinement", cet album de 11 titres, non seulement salue le courage des acteurs culturels face à la Covid-19, mais aussi et surtout invite les populations à se faire vacciner. « Un peu partout en Afrique, nous constatons une réticence des populations à aller vers les centres de vaccination. Avec cet album, je veux sensibiliser nos compatriotes africains sur le bien-fondé de nous faire vacciner. Si on ne veut pas se couper du monde qui a accepté le vaccin, alors, nous devons nous faire vacciner pour nous protéger nous-mêmes et aussi protéger les autres contre la Covid-19 qui fait des millions de morts dans le monde. La Covid-19 a tout arrêté, plus nous nous vaccinerons et plus le retour à la normale sera rapide », a lancé l'international jazzman ivoirien qui annonce pour très bientôt la sortie de cette nouvelle œuvre qui sera l'épicentre d'une caravane de sensibilisation qui va sillonner tout le pays et la sous-région.

Produit par Luc Gnago et co-produit par Constant Boty et son Label MeviconMusic, l'album exprime le ressenti de l'artiste face à la Covid-19. « Je suis rentré en studio à Abidjan au mois de mars dernier pour enregistrer 6 titres avec des musiciens ivoiriens avant de m'envoler pour Accra, au Ghana pour enregistrer 5 autres morceaux avec des musiciens ghanéens. J'ai invité sur l'album Monica Manaker, la jazz woman, guitariste et chanteuse internationale Argentino-Israélienne . Elle chante sur le titre "Résilience" et "Ze Maguia", sa composition originale. Monica joue également la guitare classique sur un troisième titre qui est une improvisation free jazz avec Jean Ebo aux claviers et moi-même à la guitare électrique.

La supervision de l'album a été assurée par le célèbre jazzman américain Kevin Eubanks également producteur et homme de média », a présenté l'artiste qui, en prélude à la sortie de cet album en mars 2022, annonce pour le 15 novembre prochain, la sortie d'un single intitulé "Every breath you take", un mélange de Zouglou, Jazz et Highlife.

« A travers ces deux projets, je voudrais me servir de la force du Jazz qui est aujourd'hui considéré comme un langage universel, pour faire passer le message de la sensibilisation mondiale contre la Covid-19 et les maladies infectieuses », a conclu Constant Boty.

Serges N'Guessant