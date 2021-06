Sénégal: Rapport global des infrastructures sportives avant le 15 juillet - Le président presse Matar Ba

Abordant la question liée au programme national de construction et de réhabilitation des stades, le chef de l'Etat a invité le ministre des Sports et le ministre des Finances et du Budget, à prendre toutes les mesures adéquates, afin d'accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l'ensemble des stades nationaux et régionaux. Il a en outre engagé le gouvernement, à assurer l'exécution diligente des projets d'infrastructures (routières, hydrauliques, d'assainissement et d'aménagement paysager), d'accompagnement du Stade du Sénégal, qui sera réceptionné en février 2022.

Il a également demandé au ministre Matar Ba de lui faire parvenir, le 15 juillet 2021 au plus tard, un rapport global sur la situation des infrastructures sportives. Enfin, il a annoncé aux ministres qu'il présidera très prochainement une réunion présidentielle sur le Programme national de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives.

La stratégie nationale de la sécurité routière réclamée Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de renforcer la prévention des accidents sur les axes routiers et autoroutiers et d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière.

Le Chef de l'Etat rappelle au Gouvernement l'urgence, d'une part, de finaliser le cadre de régulation des autoroutes en exploitation et, d'autre part, d'asseoir l'ancrage d'une doctrine de sécurité ferroviaire rigoureuse avec l'exploitation du TER et la relance de la ligne de chemins de fer Dakar-Tambacounda. Sur le suivi de la coopération et des partenariats, le chef de l'Etat a demandé au ministre en charge de l'Enseignement supérieur de conclure avec la partie française et les autorités du Campus franco-sénégalais, les consultations nécessaires en vue de la tenue des réunions du Conseil d'administration et du Conseil scientifique dudit Campus.

Aux ministres en charge de l'Economie maritime et de la Coopération, d'exécuter les diligences en liaison avec la direction de DPWorld, pour assurer un démarrage dans les délais du projet du Port de Ndayane.